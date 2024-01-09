FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı, Bakan Göktaş zam farklarını yatıracakları tarihi açıkladı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı, Bakan Göktaş zam farklarını yatıracakları tarihi açıkladı

09.01.2024 09:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ocak ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yattığını duyurdu. Bakan Göktaş, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından gelen zam farkının da şubat ayında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı, Bakan Göktaş zam farklarını yatıracakları tarihi açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” dedi. Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını hatırlatan Bakan Göktaş, “Vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için Ocak ayı farklarını, Şubat ayı dönem ödemesiyle birlikte hesaplara yatıracağız” diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Ocak ayına ilişkin toplam 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendiSerbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi
Küresel piyasalar pozitif seyrediyorKüresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Zam aylık engelli yaşlı
En Çok Okunan Haberler
Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor!

Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor!

Emekliye ek zam EYT'ye mi takılacak?

Emekliye ek zam EYT'ye mi takılacak?

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.