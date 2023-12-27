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YAŞLILIK MAAŞI 2024: Asgari ücret ile yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi? Yaşlılık maaşı asgari ücret ile belli oldu

26.12.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zammı ile şekillendi. Asgari Ücret tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta, 2. toplantısını ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. Bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşen toplantı sonrası yeni asgari ücret %49 zam ile 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki, 2024 yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşına yüzde kaç zam geldi?

YAŞLILIK MAAŞI 2024: Asgari ücret ile yaşlılık maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığına yüzde kaç zam geldi? Yaşlılık maaşı asgari ücret ile belli oldu

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. Yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Külliye'ye davet etti. Kritik görüşmenin ardından yeni rakamlar belli oldu. Bu kapsamda "2024 yaşlılık maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 65 yaş aylığı ile ilgili detaylar...

yaşlılık maaşı

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlendi.

Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.

yaşlılık maaşı

2023 TEMMUZ AYINDA YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.

yaşlılık maaşı

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