Yaşlılık maaşı 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile yaşlılık maaşı kaç TL olacak? 65 yaş aylığı asgari ücret ile değişecek!

Yaşlılık maaşının 2024 Ocak ayı itibarıyla ne kadar olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi de arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine Toplantısı'nın 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor. Asgari ücret 2024 zammı işsizlik ödeneğinden GSS primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar çok sayıda kalemi etkileyecek. Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır. İşte 2024 yaşlılık maaşı zammında son durum...

2024 YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde tutar 3.052 TL olacak.

65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL'ye yükselecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 50 zam gelirse mevcut maaş 3.522 TL olacak. Zam oranının yüzde 60 olması halinde ise maaşlar 3.756 TL’ye ulaşacak.

TEMMUZ'DA YAŞLILIK MAAŞI (65 AYLIĞI) NE KADAR OLDU?

Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.

YAŞLILIK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

65 Yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık almayan,nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir gelire sahip bulunmayan vatandaşlar.

65 Yaşını doldurmadığı halde başkasının yardımı olmaksızın hayatı devam ettiremeyecek şekilde malul olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan vatandaşlar.

YAŞLILIK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Talep formu (Mal Müdürlüğünden)

Vukuatlı nüfus örneği.

3 adet fotoğraf.

Tapu Sicil Müdürlüğü, Balediye Başkanlığı, Vergi Dairesi, SSK, Bağkur, Emniyet Müdürlüğü tahtikat yazıları (Hepsi talep formunun üzerinde bulunacak şekilde)





