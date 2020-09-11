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Yastık altı altınları ekonomiye kazandıracak proje! Yastık altı altın nasıl değerlendirilir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kamu bankaları ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından geliştirilen proje ile vatandaşlar, banka şubesine gitmeden yetkili olan kuyumcular aracılığı ile güvenli olarak evdeki altınlarını banka hesabına yatırabilecek. Şimdi, yastık altı altın nasıl değerlendirilir sorusuna yanıt aranıyor. İşte güvenli şekilde altınları bankaya yatırmak ile ilgili merak edilenler…

Yastık altı altınları ekonomiye kazandıracak proje! Yastık altı altın nasıl değerlendirilir?

İstanbul Altın Rafinerisi ve kamu bankaları tarafından vatandaşların yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması maksadıyla Altın Değerlendirme Sistemi (KADSİS) geliştirildi. Böylece vatandaşlar yetkili kuyumcular sayesinde altınlarını banka hesabına yatırabilecek ve istedikleri zaman nakit veya fiziki altın şeklinde çekebilecek. Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar tarafından altın nasıl değerlendirilir sorusu soruluyordu. Özellikle elinde altın olan vatandaşlar en güvenli yöntemle evdeki altınları ne yapmalı sorusuna yanıt arıyordu. Aynı zamanda evdeki altınları bankaya yatırmak konusu da çeşitli soru işaretleri barındırıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve İAR kaynaklarının verilerine göre Türkiye’de en az 3 bin ton yastık altı altın olduğu öngörülüyor ve bu da milyarlarca dolara denk geliyor. AA haberine göre bu denli yüklü bir miktarın atıl durması konusu dış finansman bağımlılığı artırıyor ve ekonomik potansiyelin tam manasıyla kullanılamamasına sebep oluyor. Bu yüzden bu atıl kaynağın ekonomik sisteme kazandırılması üzerine çalışılıyor.

EVDEKİ ALTINLARI BANKAYA YATIRMAK

Vatandaşlar tarafından altınları bankaya yatırmak mantıklı mı sorusuna yanıt aranıyordu. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi tarafından geliştirilen projeyle bu konuda önemli bir aşama kaydedilmesi hedefleniyor. Proje doğrultusunda belirlenmiş kriterlere uygun kuyumcular Altın Değerleme Noktası olarak atanıyor. Altınları bankaya yatırmak konusunda ise KADSİS ile vatandaşın evindeki altınlar banka hesabına hem kolay hem de güvenli biçimde yatırılabiliyor. Bunun için de vatandaşlar, en yakın anlaşmalı olan kuyumcuya gidip altınları güvenli olarak ekspertiz yaptırıyor ve anında banka hesaplarına 24 ayar karşılığını gram cinsinden yatırıyor.

Geliştirilen bu sistemin, bankalardaki mevcut altın toplamda güvenlerinden de temel olarak 2 adet farkı oluyor. Vatandaşlar, banka şubelerinin altın yatırma günlerini beklemek yerine kendilerine en yakındaki anlaşmalı kuyumcuya istediklerinde gidip altınlarını banka hesaplarına yatırıyor. Projenin bir diğer özelliği ise vatandaşların, altınlarını istedikleri zaman fiziki olarak yani altın olarak çekebiliyor olması. Bu temel farklar ile vatandaşların kafasındaki altınlar bankaya yatırılır mı sorusunun yanıt bulacağı düşünülüyor.

YASTIK ALTI ALTIN DEĞERLENDİRME İŞLEMİ İÇİN KADSİS NASIL İŞLİYOR?

KADSİS tarafından İstanbul Altın Rafinerisi, kamu bankaları ve ülke çapında belirlenen kuyumcuların oluşturduğu bir üçlü yapı meydana getiriliyor. Ülke çapında 70’in üstünde altın değerleme noktası test aşamasıyla faaliyet geçti. Bu sayının günden güne artması bekleniyor. Aynı zamanda Altın Değerleme Noktası’nda yapılan işlemler vatandaşın gözü önünde yapılıyor. Ayrıca işlemler, tüm aşamalarda bankadan gelen güvenlik kodu ile ücretsiz biçimde gerçekleşiyor.

Bu işlemlerin yapılabilmesi adına ilk olarak vatandaşların kamu bankalarının bir tanesinde altın hesabı olması gerekiyor. Ardından vatandaşlar Altın Değerleme Noktası’na gidiyor. İşlemin devamında da güvenlik gereğiyle cep telefonlarına onay kodu geliyor. İlk olarak bilgilendirme formu okunup imzalandıktan sonra onay kodu ile KADSİS’e giriş gerçekleştiriliyor. Altın teslimi esnasında da kamera kaydı yapılıyor ve kayıt saklanıyor. ADN yetkilisi ile mutabık olan vatandaş, yine bankadan gelen onay kodu ile bankadaki altın hesabına transferi yapıyor. Ardından teslim tutanağı alınarak işlem bitiriliyor. Böylece güvenli olarak altın, banka hesabına yatırılabiliyor. Özellikle sistemin altına yatırım nasıl yapılmalı sorusunu soran vatandaşlar için de bir alternatif olması bekleniyor.

YASTIK ALTI ALTIN NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Altınlar nasıl değerlendirilmeli konusunda uzmanlar, altınları evde tutmak yerine, altınları bankaya yatırmanın en önemli avantajının güvenlik olduğunu belirtiyor. Çünkü bankalar, evde meydana gelebilecek risklere karşı altınları güven içerisinde saklıyor. Böylece kiralık kasa masrafı da ortadan kalkıyor. Altına yatırım yapmak konusunda altınları sonradan fiziki olarak çekme ile ilgili endişe de bulunuyor. Ancak bu sistem ile banka hesabına yatırılan altınlar hesapta altın şeklinde duruyor ve istenildiği zaman yine fiziki altın olarak çekilebiliyor. İsteyenler de o günkü değeri üstünden Türk Lirası’na çevirebiliyor.

Altına yatırım nasıl yapılır konusunda sistemin sunduğu bir diğer özellik ise altınların vadeli hesaptaki gibi değerlendirilmeli. Bu sayede altın miktarında da artış oluyor. KADSİS ile kuyumculara götürülmüş olan altınlar bütün yetkili kuyumcularda aynı standart ile değerlendirilerek hesaplanıyor. Karşılığı ise 24 ayar gram altın şeklinde hesaplara geçiriliyor. Bozdurma, alım-satım ya da nakde çevirme benzeri işlemler yapılmadığından dolayı da altınların değerlerinden masraf düşülmüyor.

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