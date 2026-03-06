FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yatırım teşviklerinde imalat sanayisi 527 milyar lirayla ilk sırada

Türkiye'nin üretim gücünü artırmaya yönelik yeni teşvik sistemi kapsamında geçen yıl belgelendirilen projeler arasında imalat sanayisi 527 milyar lira, enerji sektörü ise 379 milyar liralık sabit yatırım tutarıyla en çok desteklenen sektörler oldu.

Yatırım teşviklerinde imalat sanayisi 527 milyar lirayla ilk sırada

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre yerli ve uluslararası yatırımcıları destekleme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin üretimine, istihdamına, ihracatına ve yatırımlarına güç katacak 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde, daha seçici ve odaklı bir yeni teşvik sistemi uygulanıyor.

Yeni teşvik sistemi, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi adı altında yapılandırıldı.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi, proje odaklı ve seçici nitelikte bir yapıyı kapsarken Teknoloji Hamlesi, Yerel Kalkınma Hamlesi ve Stratejik Hamle olmak üzere üç programdan oluştu. Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi ise Öncelikli Yatırımlar ve Hedef Yatırımlar şeklinde iki programı kapsıyor.

EN ÇOK BELGE 1. BÖLGE İÇİN DÜZENLENDİ!

Geçen yıl içinde belgelendirilen 7 bin 354 yatırım projesi kapsamında öngörülen yatırım tutarı 1,3 trilyon lira, istihdam rakamı ise 152 bin 298 düzeyine ulaştı.

Yatırım projelerinin 3 bin 514'ü bölgesel teşvik sistemi, 1029'u genel teşvik sistemi, 23'ü stratejik yatırımlar, 2 bin 99'u hedef yatırımlar ve 680'i öncelikli yatırımlar teşviki kapsamında desteklendi.

Bu dönemde düzenlenen yatırım teşvik belgesi adedinde 1. Bölge 2 bin 900 belgeyle birinci sırada yer aldı. Burasını 1470 belgeyle 2. Bölge, 950 belgeyle 3. Bölge, 931 belgeyle 6. Bölge, 558 belge ile 4. Bölge ve 503 belge ile 5. Bölge izledi.

Yatırım projeleri kapsamında, 1. Bölge'de 522 milyar lira, 2. Bölge'de 261 milyar lira, 3. Bölge'de 151 milyar lira, 4. Bölge'de 160 milyar lira, 5. Bölge'de 64 milyar lira ve 6. Bölge'de 102 milyar lira tutarında yatırım yapılması öngörülüyor. Ayrıca muhtelif bölgelerde öngörülen ve sabit yatırım tutarı 16 milyar lira olan 33 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM!

Sektörlere dağılıma bakıldığında, imalat sektöründe gıda-içki, dokuma ve giyim, orman ürünleri, kağıt, deri ve kösele, lastik ve plastik, kimya, cam, demir-çelik, demir dışı metaller, taşıt araçları, madeni eşya, makine imalat, elektrikli makineler, elektronik, çimento, pişmiş kil ve çimento gereçleri, seramik gibi sektörlerde gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirildi. Geçen yıl bu kapsamda 5 bin 185 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken 527 milyar liralık yatırım ve 103 bin 574 kişilik istihdam planlandı.

Hizmetler sektöründe ise ulaştırma, turizm, ticaret ve depolama, eğitim, sağlık, altyapı-belediye hizmetleri gibi sektörlerde gerçekleştirilecek projeler ele alındı. Bu kapsamda 942 yatırım teşvik belgesi hazırlandı, 276 milyar liralık yatırım yapılması ve 36 bin 334 kişilik istihdam oluşturulması hedeflendi.

Maden istihracı, işlemesi ve zenginleştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projeleri değerlendirilerek, 116 yatırım teşvik belgesi düzenlendi, 56 milyar lira yatırım yapılması ve 3 bin 861 kişilik istihdam sağlanması öngörüldü.

Tarım sektöründe bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, tarımsal sanayi gibi sektörlerde gerçekleştirilecek projeler kapsamında 491 yatırım teşvik belgesi düzenlendi, 40 milyar liralık yatırım yapılması ve 6 bin 698 kişilik istihdam oluşturulması planlandı.

Enerji sektöründe elektrik üretimine yönelik gerçekleştirilecek yatırım projeleri için 611 yatırım teşvik belgesi hazırlandı, 379 milyar liralık yatırım yapılması ve 1831 kişilik istihdam hedeflendi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
500 bin sosyal konut projesi için kura çekilecek500 bin sosyal konut projesi için kura çekilecek
ABD'li bankadan petrol için korkutan tahmin! 3 haneli rakamları işaret ettiABD'li bankadan petrol için korkutan tahmin! 3 haneli rakamları işaret etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye üretim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Irak'ta gizemli olay! Necef Çölü'nde bilinmeyen askeri hareketlilik

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

Savaşın ortasında kaldılar: Kampanyalar başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.