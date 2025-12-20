FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yatırım yapacaklara yeni düzenleme: Tutarlar değişti!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), profesyonel müşteri kabul edilecek yatırımcılar için aranan finansal varlık ve işlem hacmi tutarlarını yükseltme kararı aldı.

Yatırım yapacaklara yeni düzenleme: Tutarlar değişti!

SPK'den yapılan açıklamaya göre, yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan ve talebe dayalı profesyonel müşteri kabul edilecekler için aranan 1 milyon liralık finansal varlıklar toplamı tutarı 10 milyon TL'ye, 500 bin TL olan işlem hacmi tutarı da 5 milyon TL'ye yükseltildi.

Yatırım yapacaklara yeni düzenleme: Tutarlar değişti! 1

ŞARTLAR YENİDEN BELİRLENDİ!

Buna paralel olarak mevzuatta tüzel kişilerin profesyonel müşteri sayılmaları için öngörülen tutarlar da yeniden belirlendi. Bu değişiklikler çerçevesinde, SPK'nin çeşitli tebliğlerinde yer alan ve profesyonel yatırımcı düzenlemelerine atıf yoluyla düzenlenen nitelikli yatırımcı şartları da yeniden belirlendi.
Yatırım yapacaklara yeni düzenleme: Tutarlar değişti! 2

Güncellenen yeni tutarlar gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının satılacağı nitelikli yatırımcılar bakımından uygulanmayacak. Bu yatırımcılar için Kurul kararının yayımlandığı tarihten önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar uygulanmaya devam edecek.

KARAR NE ZAMAN UYGULANACAK?

Artırılan tutarlar ilk defa profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı olacak müşteriler için Kurul kararının yayımından itibaren uygulanacak. Kurul kararının yayımlandığı tarihten önce mevzuatta yer alan finansal tutarlar nedeniyle profesyonel müşteri veya nitelikli yatırımcı sıfatını kazanmış olan müşterilerin bu sıfatları devam edecek.
Yatırım yapacaklara yeni düzenleme: Tutarlar değişti! 3

Bu kapsamda "BB. Profesyonel Müşteriler ve Nitelikli Yatırımcılara İlişkin Hususlar" başlığının eklendiği "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"e SPK'nın web adresinden ulaşılabilecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdüTCMB reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü
Doğu Ekspresi'nin fiyatı belli oldu!Doğu Ekspresi'nin fiyatı belli oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
SPK yatırım finans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.