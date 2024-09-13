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Yatırımcı karar vermekte zorlanıyor... Faizin getirisi devam ederken fon getirisi de arttı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.09.2024 10:28
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL'yi destekleyen adımları nedeniyle faizin getirisi devam ediyor. Bankalar vadeli mevduat hesabı açan yeni müşterilerine yüzde 53'e varan faiz uygularken vade yenileyenler yüzde 47-49 oranında faiz getirisinde faydalanabiliyor. Bir taraftan da günlük kazanç sağlayan fonların aynı süredeki birleşik getirisi daha yüksek olabiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının son beş ayında faizi yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Ayrıca düşme eğiliminde bulunan mevduat faizlerinde ibrenin yukarı yönlğ hareket etmesi için de peş peşe adımlar attı.

Bir nebze olsun gevşeyen vadeli mevduatın getirisi tekrar artmaya başladı. Hatta gecelik TL referans faiz oranı (TLREF) bir ara yüzde 52.99 seviyesine yani son 1 ayın zirvesine yükseldi.

Posta.com.tr'nin haberine göre, Ağustos ayında gecelik faizler, yüzde 50 olan politika faizinin altına inmişti. Bir ara TLREF, faiz koridorunun alt bandı olan yüzde 47’ye kadar çekilmişti. Gelinen noktada gecelik faizlerin politika faizinin altına inmesine izin verilmeyeceği anlaşılıyor. Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendiren uzmanların ortak görüşü de yüksek faiz ortamının 2025 yılının ilk yarısında da devam edeceği yönünde. OVP’ye göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5, 2025 yılı beklentisi ise yüzde 17.5. Merkez’in 2024 sonu orta nokta tahmini ise yüzde 38.

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ENFLASYON ÜSTÜ GETİRİ YAKIN

Enflasyonun tahmin edilen rakamlara yaklaşır ve mevcut mevduat faizi koşulları devam ederse reel getirinin kapısı açılacak. Bir başka deyişle enflasyonun üzerinde faiz getirisi için sayılı günler kaldı diyebiliriz. Dolayısıyla ‘faiz’, birikimi olan vatandaşlar için önemli bir yatırım alternatifi olarak kalmaya devam edecek. Risksiz kazanç sunması da faizi öne çıkaran bir diğer unsur. Tabii faizin en yükseğinden yararlanmak hüner istiyor. Bunun için bankaların haftalık hatta günlük değişen faizlerini yakın markaja almak şart. Bir de TL fon alternatifi var!

DEVİR DÖNEMLERİNE AMAN DİKKAT!

Burada faizin kaç gün süreceği, vadenin en fazla ne kadar olduğu gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ‘hoş geldin’, ‘yeni müşteri’ adı altında sunulan faizler vade bitiminde ilk başta sunulan faizin yarısına düşebiliyor. Örneğin banka size yüzde 53-54 faiz verdiyse 30 gün sonra bu oran yüzde 25 olabiliyor. Eğer vade sonunda bu oranı istediğiniz orana çekmezlerse yine farklı bir bankaya yolculuk yapabilirsiniz. Burada bir sınır ve engelleme yok. En yüksek getirinin peşinden gitmekten çekinmeyin!

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GÜNLÜK GETİRİ ÖNEMLİ ALTERNATİF

Yüksek faiz için ince hesap yapmak şart. Çünkü faiz getirisinden yararlanmanın farklı yolları var. Bankadan direkt vadeli mevduat hesabı açmak ilk akla geleni. Ancak TL getirisi sunan ‘Para Piyasası TL Fonlar’ da bu anlamda önemli bir alternatif. Hatta günlük getiri sunması, söz konusu günlük getirinin anaparaya eklenmesi ve ertesi gün artan anapara üzerinden faiz getirmesi önemli bir avantaj. Faizlerin gevşemeyeceği varsayımıyla aynı vadede sağlanan getiri daha yüksek olabiliyor. Para Piyasası TL Fonlar ile vadeli mevduatın sağladığı faydayı örneklerle karşılaştıralım. Bu hesabı da 100 bin lira üzerinden yapalım.

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100 BİN LİRADA NE DEĞİŞİR?

Hesabındaki 100 bin lirayı yüzde 53 hoşgeldin faizi veren bankada değerlendiren tasarruf sahibi 32 gün sonunda net (yüzde 7.5 stopaj düşüldüğünde) yüzde 4.29 yani 4 bin 286 lira getiri elde ediyor. Eğer bu para, yüzde 48 faizle değerlendirilirse (ki çoğu büyük banka yaklaşık bu oranda öneriyor) 32 günün sonunda net yüzde 3.88 (3 bin 882 lira) getiri sağlıyor. 100 bin lirayı yüzde 48 faiz yerine günlük faizi yüzde 0.14 olan para piyasası fonlarında değerlendirenler ise net yüzde 4.24 (4 bin 235 lira) elde ediyor. Böylece yüzde 48 faize göre sadece 100 bin lirada 353 lira daha yüksek getiri farkı oluşuyor. Sonuç itibarıyla şu anda faiz yüzde 53’ün altındaysa günlük fonlar, faiz yüzde 53’ün üzerindeyse vadeli mevduat cazip.

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Anahtar Kelimeler:
faiz mevduat
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