Yatırımcı rehberi (1),

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçları kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,55 artışla 122.141,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en yüksek 124.536,60 en düşük 120.761,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,97'lik artışla 148.117,43 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,84'lük primle 148.206,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,76'lık değerle 92.962,03 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,77'lik kazanç ile 116.476,84 puana yükseldi.

-Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,97 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,11 ile Deva Holding, yüzde 14,29 ile Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 5,48 ile Migros Ticaret olarak gerçekleşti. Migros Ticareti yüzde 3,72 ile Şişe Cam, yüzde 3,42 ile Çelebi takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 52 milyon 91 bin 824 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 881 milyon 46 bin 947 lira ile İş Finansal Kiralama, 3 milyar 750 milyon 57 bin 451 lira ile Petkim takip etti.