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Yatırımcı rehberi (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Bu hafta yatırım araçları kazandırdı - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,55 kazançla kapattı

İSTANBUL (AA) - Bu hafta yatırım araçları kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,55 artışla 122.141,75 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en yüksek 124.536,60 en düşük 120.761,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 0,97'lik artışla 148.117,43 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,84'lük primle 148.206,66 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,76'lık değerle 92.962,03 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,77'lik kazanç ile 116.476,84 puana yükseldi.

-Doğuş Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,97 ile Doğuş Otomotiv oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 15,11 ile Deva Holding, yüzde 14,29 ile Kartonsan izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 5,48 ile Migros Ticaret olarak gerçekleşti. Migros Ticareti yüzde 3,72 ile Şişe Cam, yüzde 3,42 ile Çelebi takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 9 milyar 52 milyon 91 bin 824 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 881 milyon 46 bin 947 lira ile İş Finansal Kiralama, 3 milyar 750 milyon 57 bin 451 lira ile Petkim takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 52 milyar 898 milyon 833 bin 323 lira ile Koç Holding, 50 milyar 274 milyon lira ile Garanti Bankası, 45 milyar 552 milyon lira ile Akbank şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 artışla 298,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 kazançla 1.987,00 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,81'lik primle 5,9430 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,24'lük artışla 6,5600 lira oldu.

Geçen hafta 7,7080 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,18'lik artışla 7,7990 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,56 değer kazanarak 6,1390 liradan alıcı buldu.

-Yatırım fonları

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,35, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

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