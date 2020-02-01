Yatırımcı rehberi (1),

İSTANBUL (AA) - Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,46 azalışla 119.140,08 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en yüksek 121.673,60, en düşük 118.255,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,91 azalışla 143.801,81 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,92 kayıpla 145.355,34 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,08 gerileyerek 90.098,16 puana inerken, Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 artışla 116.772,96 puana çıktı.

-Trakya Cam en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,81 ile Trakya Cam oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 11,59 ile Klimasan Klima, yüzde 10,98 ile Good-Year izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 12,71 ile GSD Holding olarak gerçekleşti. GSD Holding'i yüzde 8,80 ile Karel Elektronik, yüzde 7,84 ile Bizim Mağazaları takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 8 milyar 278 milyon 434 bin 584 lira ile Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 3 milyar 870 milyon 212 bin 290 lira işlem hacmi ile Şişe Cam, 3 milyar 11 milyon 117 bin 859 lira işlem hacmi ile Petkim izledi.