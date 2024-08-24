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Yatırımcılara altın tavsiyesi dev bankadan geldi: Yüksek fiyatlara rağmen alın

MynetX MynetX
24.08.2024 16:42
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Geride bıraktığımız haftada yatırımcısına en çok kazandıran altın oldu. Ons altının fiyatı 2500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bank of America stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu.

Yatırımcılara altın tavsiyesi dev bankadan geldi: Yüksek fiyatlara rağmen alın

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almalarını tavsiye etti.

Cnbc-e'de yer alan habere göre, Bank of America (BofA) yatırım stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyretmesine rağmen yatırımcılara altın almaları tavsiyesinde bulundu. Hartnett, Perşembe günü yayınladığı notta, yatırımcılara "merkez bankalarının yaptığı şeyi yapmalarını, altın almalarını" önerdi.

YÜZDE 20 DEĞER KAZANDI

Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gitmesinin gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine neden olabileceğini ifade etti. Bu durumda, altın gibi reel varlıkların, tarihsel olarak enflasyon dönemlerinde güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

Altın, bu yıl yüzde 20 civarında değer kazanarak, S&P 500'ü birkaç puan geride bırakırken teknoloji hisselerinden daha iyi performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.

YATIRIMCININ İLGİSİNİ ÇEKMEDİ

Business Insider'da yer alan habere göre ilginç bir şekilde, altının bu yükselişi yatırımcıların ilgisini çekmedi. Altın bu yıl 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşadı, yani yatırımcılar bu rekor ralliden kar elde etme yoluna gittiler. Hartnett, bu durumun sadece merkez bankalarının eşi benzeri görülmemiş altın alımlarıyla açıklanabileceğini belirtti ve Çin'in merkez bankasının 2023'te en büyük altın alıcısı olduğunu ekledi.

"Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahiptir" ifadelerini kullanan Hartnett, yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF'lerini değerlendirmelerini önerdi.

Altın fiyatları Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve Salı günü ulaşılan rekor seviyenin sadece 23 dolar altında kaldı. Fiyatlar o kadar yüksek ki, standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oluyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.744,29
2.745,10
% 37,61
23:59
Ons Altın / TL
85.330,57
85.408,47
% 1.148,32
23:59
Ons Altın / USD
2.512,22
2.512,96
% 27,73
23:59
Çeyrek Altın
4.390,86
4.488,24
% 61,50
23:59
Yarım Altın
8.754,29
8.976,47
% 122,99
23:59
Ziynet Altın
17.563,46
17.898,04
% 245,23
23:59
Cumhuriyet Altını
18.830,00
18.840,00
% 44,00
13:07
Anahtar Kelimeler:
Bank of America Altın yatırım
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