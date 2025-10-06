FİNANS

Yatırımcılara kritik uyarı: WhatsApp ve Telegram'a dikkat

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Karagöz, sosyal medya üzerinden güvenilirliği olmayan kişilerin 'tüyo' söylemlerine kulak asılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Cansu Akalp

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliği ile düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası başladı.

Etkinlikte önemli konuşmalarda bulunan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenilirliği olmayan kişilerin 'tüyo' veya 'fırsat' olarak sundukları söylemlere inanarak yatırım yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

WHATSAPP VE TELEGRAM'DAN 'TAVSİYE' UYARISI!

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, bazı yatırımcıların, sosyal medya üzerinden hiçbir güvenirliği olmayan kişilerin "tüyo" veya "fırsat" diye sundukları söylemlere inanarak yatırım yaptıklarını üzülerek gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarının son dönemde yeni bir boyut kazandığını görüyoruz. Özellikle WhatsApp ve Telegram gibi iletişim uygulamaları aracılığıyla kendilerini aracı kurum veya banka üst düzey yöneticisi, araştırma görevlisi ya da stratejist olarak tanıtan birçok dolandırıcılık vakası yaşanıyor. Bu gruplarda, getiri vaadiyle insanları etkileyip resmi aracı kurum hesabı olmayan sahte hesaplara para göndermeleri isteniyor. Bir süre sonra ise yatırımcılar, bu gruplara veya ilgili kişilere ulaşamadıklarında ve vadedilen getiriyi elde edemediklerinde dolandırıldıklarını acı bir şekilde fark ediyorlar."

Karagöz, bu gibi durumların yaşanmaması için yatırımcıların güvenilir kaynaklar olarak SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları dikkate alması ve lisanslı uzman personel dışında herhangi bir kimseden danışmanlık almaması konusunda uyardı.

(AA)

