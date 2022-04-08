Yavuz Sondaj Gemisi'ne kritik görev! Karadeniz'e uğurlanıyor

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru bugün yola çıktı. Yavuz Sondaj Gemisi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından uğurlandı. Bakan Dönmez, Karadeniz'den 2023 yılında çıkarılıp karaya ulaştırılacak gaz için büyük mesai harcandığını belirtti. Dönmez Filyos limanında en büyük inşaat projelerinden birinin gerçekleştiğini ve Doğu Akdeniz'den de yakın zamanda müjde gelebileceği mesajını verdi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Aradan geçen 3 yılda ortaya koyduğumuz emeklerimizin sonucunda güzel neticeler aldık. Türkiye'nin kaderini değiştirecek Doğal Gaz keşfi ile önemli bir adım attık. Bu işler bugünden yarına olan işler değil. Hem masada hem de sahada yapılan uzun süreli planların neticesidir. Bu başarılar hepimizin, 84 milyonundur. Bu müjdeler bizimle birlikte gelecek nesillerin olacak. Burada bu işe kendini adamış bir ekip var. İsimlerini tek tek sayamıyoruz. Onlar bu işin birer gizli kahramanları. Yazdıkları hikaye 2023, 2053, 2071'i kurgulayan başarı anahtarlarından birisi olacak inşallah. Bir amaç için çıktık, bir sürü engelle karşılaştık yılmadık. Biz Fatih'le Yavuz'la Barbaros'la Türkiye'nin yarınlarına dümen kırmıştık. Bu yoldan da geri dönmemekte kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 84 milyon vatandaşımızı maddi ve manevi katkılarıyla tüm zorlukları aşacağımızı biliyorduk. Bütün varlığını ortaya koyan ekibe yürekten teşekkür ediyorum.

Yavuz'un ilk görevi Türkali-2 kuyusunda deniz tabanına büyük kontrol sistemlerini yerleştirmek olacak. Deniz tabanına yerleştirilecek ekipmanların en karmaşığı olarak "christmas tree" adıyla bilinen bu sistemler, kuyuda doğal gaz üretiminin başlaması için ilk ve en önemli adım olma özelliği taşıyor.

Bu işlemin her kuyu için ortalama 45 günde tamamlanması planlanıyor. Yavuz'un söz konusu kuyulardaki üst seviye kuyu tamamlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından geriye boru hattının kuyuya bağlanması kalacak.

DENİZİN ALTINDA HER 6 KUYU BİR DAĞITIM HAZNESİNE BAĞLANACAK

Karadeniz'deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak.

Bu kapsamda Faz-1'deki 10 Türkali kuyusunun 6'sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4'ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek.

Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.

Karadeniz'den Faz-1 kapsamındaki 10 kuyudan günlük doğal gaz üretimi 10 milyon metreküp olarak planlanıyor.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ HAKKINDA

Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp gaz keşfettiği Karadeniz'de yarın ilk görevine uğurlanacak Yavuz, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 230, genişliği ise 36 metre olan gemi, çift kuleli tasarımla asıl ve yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşırken, gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane yer alıyor.

