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Yaz meyvesi karpuz şimdiden tezgahlara düştü! Bakın kilosu ne kadar?

19.02.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz meyvesi olarak bilinen karpuz, Eskişehir'de tezgahlara kilogramı 15 liradan düştü. İran üzerinden Türkiye'ye gelen ve gümrük vergisi nedeniyle fiyatı biraz yüksek olan karpuzun kilosu 15 liradan satılıyor. Tanesi ise şu an 100 lirayı buluyor.

Yaz meyvesi karpuz şimdiden tezgahlara düştü! Bakın kilosu ne kadar?

Siyah İran karpuzları Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri tezgâhlarında yerini aldı. Yaz aylarında satışa çıkan karpuzun kilogram fiyatı, mevsimi olmadığı zamanlarda 15 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında Türkiye’de üretimi olmadığı için İran’dan ithal edilen siyah karpuzlar, nakliye masraflarından dolayı yüksek fiyatlardan satılıyor.

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Manav tezgâhlarında karpuz bulunmadığı zaman birçok vatandaşın sorduğunu söyleyen Eskişehirli pazarcı Halil Erdağ, siyah karpuzları genellikle hamile kadınların eşlerinin satın aldığını belirtti. Erdağ, “Karpuz bu mevsimde Türkiye’de yetişmediği için İran’dan geliyor. İran’dan geldiği için gümrük vergisinden dolayı fiyatı biraz pahalı. Türkiye’de yetişse kilosu 7 liradan satılır ama İran’dan geldiği için nakliye masraflarıyla birlikte kilosu 15lira. Genellikle hamileler satın alıyor, keyfi alan müşterimiz pek yok. Satın alan müşterimiz çok oluyor, tezgâhımızda olmayınca çok soruyorlar” dedi.

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“TADI YAZIN ÇIKAN TÜRK KARPUZLARINDAN BİLE DAHA TATLI”

Fiyatının alışılmışa göre çok pahalı olmasından dolayı keyfi alınacak bir ürün olmadığını dile getiren Halil Erdağ, tadının Türk karpuzlarından bile daha güzel olduğunu iddia etti. Erdağ, “Genelde aşeren müşterilerimiz alıyor ve 1 tane çok geleceği için dilim şeklinde satın alıyorlar. Keyfi alınacak bir ürün değil çünkü bir kapuz hemen hemen 100 liraya geliyor. Tadı yazın çıkan Türk karpuzlarından bile daha tatlı. İran karpuzu kumda yetiştiği için tadı güzel oluyor, buradaki karpuzlar toprakta yetiştiği için tadı İran karpuzları kadar tatlı olmuyor” diye konuştu.

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