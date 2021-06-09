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Yaz tatilinde KYK bursu yatar mı? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021?

09.06.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK bursu almaya hak kazanmış olan öğrenciler KYK bursu ne zaman yatacak, KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021 gibi sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Üniversitelerin kapanmasına az bir süre kalmışken öğrenciler burs ve krediler hakkındaki pek çok soruyu merak ediyor. Peki az tatilinde KYK bursu yatar mı? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021? KYK bursu ne kadar, KYK bursu ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Yaz tatilinde KYK bursu yatar mı? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021?

Pek çok öğrenci KYK bursu ne zaman yatacak, KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021 gibi sorularının yanıtını merak ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle üniversitelerin kapanmasına az bir süre kalmışken öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin yaz tatilinde de devam edip etmediğini araştırıyor. Peki yaz tatilinde KYK bursu yatar mı? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021?

KYK BURSU YAZ TATİLİNDE VERİLİYOR MU 2021?

Haziran ayının gelmesiyle birlikte KYK bursu almaya hak kazanmış olan öğrenciler yaz tatilinde KYK bursunun yatıp yatmayacağını merak etmeye başladı. KYK'dan burs ya da kredi alan öğrenciler mezun olana dek burs ve kredi almaya devam etmekteler. Yani eğitim süresi devam ediyorsa, yaz tatilinde de ödeme yapılmakta. Fakat mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs veya kredi imkanından yararlanamamakta. Konu ile ilgili KYK tarafından önceki senelerde yapılmış olan açıklamalar şu şekilde;

"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."

KYK BURSU NE KADAR 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
KYK
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