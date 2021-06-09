Pek çok öğrenci KYK bursu ne zaman yatacak, KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021 gibi sorularının yanıtını merak ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle üniversitelerin kapanmasına az bir süre kalmışken öğrenciler burs ve kredi ödemelerinin yaz tatilinde de devam edip etmediğini araştırıyor. Peki yaz tatilinde KYK bursu yatar mı? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu 2021?
Haziran ayının gelmesiyle birlikte KYK bursu almaya hak kazanmış olan öğrenciler yaz tatilinde KYK bursunun yatıp yatmayacağını merak etmeye başladı. KYK'dan burs ya da kredi alan öğrenciler mezun olana dek burs ve kredi almaya devam etmekteler. Yani eğitim süresi devam ediyorsa, yaz tatilinde de ödeme yapılmakta. Fakat mezun olan öğrenciler 3 aylık yaz tatili süresince burs veya kredi imkanından yararlanamamakta. Konu ile ilgili KYK tarafından önceki senelerde yapılmış olan açıklamalar şu şekilde;
"Kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğrenim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Aralık 2020 tarihinde yaptığı açıklamada "Bugün üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." şeklinde konuştu.
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