FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yazılan o reçeteler için 45 bin 614 TL ceza! Uzman isim 'yeni ağır yaptırımlar' diyerek açıkladı

SGK'nın genel sağlık sigortası ile ilgili kritik detayları veren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hastayı görmeden reçete yazanlara ağır cezalar kesileceğini işaret etti. Kimlik kontrol edilmesi ile ilgili zorunluluğa vurgu yapan Karakaş, zorunluluğa uymayanlara yönelik yaptırımlara dair " 45.614 TL ceza" detayını verdi. İşte ayrıntılar...

Yazılan o reçeteler için 45 bin 614 TL ceza! Uzman isim 'yeni ağır yaptırımlar' diyerek açıkladı
Hande Dağ

SGK'nın, sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili kritik zorunluluklarını ve uygulanacak yaptırımları uzman isim açıkladı. Buna göre; hastayı görmeden reçete yazanlara ağır cezalar yolda. Peki, cezalar hangi halleri kapsıyor? İşte detaylar...

Yazılan o reçeteler için 45 bin 614 TL ceza! Uzman isim yeni ağır yaptırımlar diyerek açıkladı 1

"YENİ AĞIR YAPTIRIMLARI YÜRÜRLÜĞE KOYDU"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sisteminde genel sağlık sigortası ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. SGK verilerine bakıldığında geçen yıl sonu itibarıyla SGK'nın genel sağlık sigortası harcamalarının katlanarak büyüdüğün görüldüğünü belirten Karakaş, 2022'de 283.224 milyon TL olan sağlık harcamalarının 2023 sonunda yüzde 95,3 oranında artış göstererek 553,143 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. 2023'te 553,1 milyar TL olan sağlık harcamalarının da 2024 sonunda yüzde 77,3 oranında artış göstererek 980,9 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Karakaş, bu tutarın yüzde 67,6’sını tedavi harcamalarının oluşturduğunu belirtti. İlaç, reçete hizmet bedeli ve diğer harcamaların da toplam tutarın yüzde 32,4’lük kısmına karşılık geldiğini aktardı.

Bu durumun arkasındaki sebeplerden birinin sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması olduğunu vurgulayan Karakaş, SGK'nın bu tablodan hareketle özellikle hastaların görülmeden sisteme muayene işlemlerinin girilmesi, rapor düzenlenmesi özellikle de hastaların görülmeden reçete yazılarak ilaç verilmesinin sağlanmasına yönelik yeni ağır yaptırımları yürürlüğe koyduğunu belirtti.

Yazılan o reçeteler için 45 bin 614 TL ceza! Uzman isim yeni ağır yaptırımlar diyerek açıkladı 2

KİMLİK KONTROLÜ ZORUNLULUĞU

Karakaş yazısında "Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra), sağlıktan faydalanmak için öngörülen belge ve şartlarla kimliklerini doğrulayıcı belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmeleri zorunlu bulunmaktadır" dedi.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya SGK’dan haksız bir menfaat temin etmesini sağlamasının yasaklandığını belirten Karakaş, "Bu fiilleri işleyenlerden SGK’nın uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmekte ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yazılan o reçeteler için 45 bin 614 TL ceza! Uzman isim yeni ağır yaptırımlar diyerek açıkladı 3

"HER BİR FİİL İÇİN 45 BİN 614 TL CEZA"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastane ve sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalara ilişkin sözleşmeleri bu sene için yenilediğini aktaran Karakaş, "Sağlık Hizmeti Sunucuları, genel sağlık sigortasından faydalanmak için kapsamdaki kişiler ile ilgili olarak yukarıda açıkladığımız belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol ederek kimlik tespiti yapmak mecburiyetine uymaları yaptırıma bağlanmıştır" dedi.

Karakaş, yaptırım ile ilgili "Bu mecburiyete uymayanlara 2025 yılında her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLMEME GEREKÇESİ YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR"

Devamında detayları aktaran Karakaş "Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından SGK mevzuatına uygun olarak kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi Sağlık Hizmeti Sunucuları yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilir. Kabul edilmeyen hastanın yazılı olarak SGK’ya müracaatı hâlinde SHS tarafından belirtilen gerekçe SGK tarafından uygun bulunması gerekecektir" dedi. Karakaş, aksi takdirde her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulandığını ve tespit edilen fiil açıkça belirtilmek suretiyle Sağlık Hizmeti Sunucusuna tebliğ edileceğini belirtti.

Karakaş "Bu yeni uygulama ile birlikte hasta gerçek anlamda muayene edilmeden muayene edilmiş gibi sisteme işlenmişse, hasta görülmeden sağlık raporu düzenlenmiş ya da reçete düzenlenmişse her bir fiil için 45.614 TL ceza kesilecektir. Ayrıca Kurum zararı faiziyle birlikte tahsil edilip ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatlarında 3 haftanın en düşük seviyesi! Altın fiyatlarında 3 haftanın en düşük seviyesi!
Okul servislerinde yeni dönem! Artık belediyeler belirleyecekOkul servislerinde yeni dönem! Artık belediyeler belirleyecek

Anahtar Kelimeler:
reçete hasta İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı

Tarihi camide tartışma yaratan görüntü! Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçe uyarılar işe yaramadı

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Okul servislerinde yeni dönem! Artık belediyeler belirleyecek

Okul servislerinde yeni dönem! Artık belediyeler belirleyecek

Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'ın içinde bulunduğu çeteyi işaret etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.