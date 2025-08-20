Yazılan o reçeteler için 45 bin 614 TL ceza! Uzman isim 'yeni ağır yaptırımlar' diyerek açıkladı

SGK'nın, sunulan sağlık hizmetleriyle ilgili kritik zorunluluklarını ve uygulanacak yaptırımları uzman isim açıkladı. Buna göre; hastayı görmeden reçete yazanlara ağır cezalar yolda. Peki, cezalar hangi halleri kapsıyor? İşte detaylar...

"YENİ AĞIR YAPTIRIMLARI YÜRÜRLÜĞE KOYDU"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal güvenlik sisteminde genel sağlık sigortası ile ilgili değerlendirmelerini aktardı. SGK verilerine bakıldığında geçen yıl sonu itibarıyla SGK'nın genel sağlık sigortası harcamalarının katlanarak büyüdüğün görüldüğünü belirten Karakaş, 2022'de 283.224 milyon TL olan sağlık harcamalarının 2023 sonunda yüzde 95,3 oranında artış göstererek 553,143 milyon TL seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. 2023'te 553,1 milyar TL olan sağlık harcamalarının da 2024 sonunda yüzde 77,3 oranında artış göstererek 980,9 milyar TL seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Karakaş, bu tutarın yüzde 67,6’sını tedavi harcamalarının oluşturduğunu belirtti. İlaç, reçete hizmet bedeli ve diğer harcamaların da toplam tutarın yüzde 32,4’lük kısmına karşılık geldiğini aktardı.

Bu durumun arkasındaki sebeplerden birinin sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması olduğunu vurgulayan Karakaş, SGK'nın bu tablodan hareketle özellikle hastaların görülmeden sisteme muayene işlemlerinin girilmesi, rapor düzenlenmesi özellikle de hastaların görülmeden reçete yazılarak ilaç verilmesinin sağlanmasına yönelik yeni ağır yaptırımları yürürlüğe koyduğunu belirtti.

KİMLİK KONTROLÜ ZORUNLULUĞU

Karakaş yazısında "Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti sunumu aşamasında (acil hâllerde ise acil hâlin sona ermesinden sonra), sağlıktan faydalanmak için öngörülen belge ve şartlarla kimliklerini doğrulayıcı belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol etmeleri zorunlu bulunmaktadır" dedi.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını veya SGK’dan haksız bir menfaat temin etmesini sağlamasının yasaklandığını belirten Karakaş, "Bu fiilleri işleyenlerden SGK’nın uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil edilmekte ve ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"HER BİR FİİL İÇİN 45 BİN 614 TL CEZA"

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastane ve sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalara ilişkin sözleşmeleri bu sene için yenilediğini aktaran Karakaş, "Sağlık Hizmeti Sunucuları, genel sağlık sigortasından faydalanmak için kapsamdaki kişiler ile ilgili olarak yukarıda açıkladığımız belgeleri ve bu belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığını kontrol ederek kimlik tespiti yapmak mecburiyetine uymaları yaptırıma bağlanmıştır" dedi.

Karakaş, yaptırım ile ilgili "Bu mecburiyete uymayanlara 2025 yılında her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLMEME GEREKÇESİ YAZILI OLARAK BİLDİRİLİR"

Devamında detayları aktaran Karakaş "Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafından SGK mevzuatına uygun olarak kabul edilmeyen hastaya kabul edilmeme gerekçesi Sağlık Hizmeti Sunucuları yetkilisinin imzasıyla yazılı olarak bildirilir. Kabul edilmeyen hastanın yazılı olarak SGK’ya müracaatı hâlinde SHS tarafından belirtilen gerekçe SGK tarafından uygun bulunması gerekecektir" dedi. Karakaş, aksi takdirde her bir başvuru için 45.614 TL ceza şartı uygulandığını ve tespit edilen fiil açıkça belirtilmek suretiyle Sağlık Hizmeti Sunucusuna tebliğ edileceğini belirtti.

Karakaş "Bu yeni uygulama ile birlikte hasta gerçek anlamda muayene edilmeden muayene edilmiş gibi sisteme işlenmişse, hasta görülmeden sağlık raporu düzenlenmiş ya da reçete düzenlenmişse her bir fiil için 45.614 TL ceza kesilecektir. Ayrıca Kurum zararı faiziyle birlikte tahsil edilip ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.