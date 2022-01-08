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Yazlık fiyatları uçuşa geçti... En ucuzu günlük 1000 lira!

08.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle öne çıkan yazlık evlerde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yabancı talebinin güçlü olduğunu belirten sektör oyuncuları, yerli turiste elini çabuk tutması gerektiği uyarısında bulunurken, "Fiyatlar yaza daha da artacak” dedi.

Yazlık fiyatları uçuşa geçti... En ucuzu günlük 1000 lira!

Koronavirüs salgınına rağmen turizm sektörü bu yıl, turizmde rekorlar yılı olarak adlandırılan 2019'u yakalamayı hedefliyor. Bu dönemde yerli turist için en güçlü alternatiflerden biri olan yazlıklarda da kontrat dönemi başladı. Hem yazlık kiralama platformları hem de emlakçılar ocak ayı içinde yazlık sahipleriyle yeni kontratlar için masaya oturuyor.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre bu yıl yerli turistin yanı sıra yabancı turistin de yoğun bir yazlık kiralama talebinin olacağı öngörülüyor.

YAZIN FİYATLAR İKİ KAT DAHA YÜKSELEBİLİR

Geçen yıla göre fiyatların ortalama yüzde 40 daha yüksek olduğunu belirten sektör oyuncuları, bu fiyatların yaz dönemine yakın iki kata çıkabileceğine dikkat çekiyor.
Sektör oyuncuları, "Yabancı turist şubat-mart gibi yazlık kiralaması yapıyor ancak yerli turist mayıs gibi arıyor. Bu dönemde fiyatlar daha da artmış olacak. Aynı zamanda da yer bulmakta da zorluk yaşanabilir. Yazlık kiralamak isteyen yerli turist bu yıl kış döneminden planlama yapmalı" diyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi Yeliz Patıroğlu, sektörde ocak ayının kontrat dönemi olduğunu belirterek, "Şu anda ev sahipleriyle görüşme halindeyiz. Genel ev kiralarında yaşanan artışı yazlık kiralamalarında da görüyoruz. Bu yıl sahil şeridindeki fiyatlar sezona minimum yüzde 40 artışla başlayacak" dedi.

2+1 GÜNLÜK BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Kaş-Kalkan bölgesinde geçen yıl denize uzak, standart bir apartman dairesindeki 2+1 bir dairenin günlük fiyatının 600 TL olduğunu anlatan Patıroğlu, "Bu yıl böyle bir dairenin günlük kirası 1.000 TL'den başlayacak. Yaz sezonunda 1.300 liraya kadar yükselebilir. Yine 3+1 bir daire 2.200 TL iken bu yıl günlük 3 bin TL'den başlayacak. 4+1 bir villa 4 bin TL iken bu yıl 5.5-6 bin TL'den başlayacak" diye konuştu.

"AYLIK KİRALAMA YAPMIYORLAR"

Bu dönemde sahil hattındaki birçok ev sahibinin 12 aylık kiralamayı tercih etmemeye başladığını anlatan Patıroğlu, "Aylık 4 bin TL kiradan vermek yerine yaz sezonunda günlük o parayı almak istiyorlar. Kış döneminde ise daha çok eve tadilat vs. gibi işlemler yapmaya başladılar. Bu bölgede aylık kiralık ev bulmak zorlaştı" ifadelerini kullandı. Ev sahiplerinin önceki yıllarda fiyatı dolar ve euro üzerinden belirleyip TL ile kira aldığını anlatan Patıroğlu, şöyle devam etti:
"Ancak bazı ev sahipleri bu yıl direkt dolar ya da euro ile kiralama yapmak istiyor. Yabancıyı önceliklendiriyorlar."

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