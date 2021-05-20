YD-ÜFE yıllık yüzde 35,31, aylık yüzde 7,14 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre YD-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 7,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,45 artış gösterdi.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDE AYLIK VE YILLIK ORANDA ARTIŞ

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 36,54, imalatta yüzde 35,29 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 40,65, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,83, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,10, enerjide yüzde 209,98, sermaye malında yüzde 25,98 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 7,29, imalatta yüzde 7,14 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 8,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,92, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,71, enerjide yüzde 7,05, sermaye malında yüzde 6,03 artış olarak gerçekleşti.