Yellen'in açıklamaları küresel piyasalara sert satış getirdi; Dolar/TL 8.3 etrafında dalgalanıyor, yarınki PPK bekleniyor

Piyasa beklentisi ise zirvenin Mayıs ya da Haziran'a sarkabileceği, TCMB'nin yıl sonu beklentisi olan %12.2'inin ise oldukça iyimser olduğu yönünde. Reuters anketinde enflasyona ilişkin yıl sonu beklentileri son iki ayda belirgin yukarı revize edilerek %14'e yükseldi.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) TL'deki değer kaybının da etkisiyle Nisan ayında %17.14 ile 2 yılın rekor seviyesine yükselirken bu seviyeyi zirve olarak tanımlayan TCMB önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş bekliyor.

Bugün saat 1000'da açıklanacak beklenti anketinin bir önceki ayki sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %13.12, 12 aylık beklenti %11.26, 24 aylık beklenti %9.55'te bulunuyor. Bankacılar enflasyon beklentilerdeki bozulmanın ne düzeyde olacağını TCMB'nin para politikası patikasını daha iyi tahmin edebilmek için kullanacaklar.

Bankacılar TCMB faiz kararı öncesi beklenti anketinde yılsonu, 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerindeki farklılaşmaları ve bunun etkisini anlamaya çalışacaklar.

Dolar/TL geçen haftaki sert dalgalanma sonrası bu hafta 8.3 etrafında daha yatay bir seyir izlemeyi sürdürürken piyasalarda bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak faiz kararı öncesi beklenti anketi takip edilecek.

Bazı ekonomistler enflasyon üzerindeki risklerin hâlâ yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiyorlar. Üretici fiyatlarındaki artışın %35'i aşması bunun belirli bir gecikmeyle de olsa tüketici fiyatlarına da yansıyabileceğini belirten ekonomistler en çok TL'de yeni bir değer kaybından endişe ediyorlar.

Bu kapsamda Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı yarın TCMB'nin faizleri sabit bırakmasını bekliyor. TCMB de son enflasyon raporunda kısa vadede faizlerde bir indirim sinyali vermemişti.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları, ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satıcılı seyrin ve ABD'de faiz oranlarının artırılabileceğine dair açıklamanın yatırımcı iştahını olumsuz etkilemesiyle art arda dördüncü günde de gerileme ihtimali ile karşı karşıya kaldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı bir konuşmada faiz oranlarında artışa gidilmesinin ekonominin fazla ısınmasını engellemek için gerekebileceğini söyleyerek zaten kâr realizasyonu görülen ekonomik büyümeye endeksli ABD'li şirketlerin hisselerindeki satışları hızlandırdı.