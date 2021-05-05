Yellen'in açıklamaları küresel piyasalara sert satış getirdi; Dolar/TL 8.3 etrafında dalgalanıyor, yarınki PPK bekleniyor

Dolar/TL geçen haftaki sert dalgalanma sonrası bu hafta 8.3 etrafında daha yatay bir seyir izlemeyi sürdürürken piyasalarda bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak faiz kararı öncesi beklenti anketi takip edilecek.
Bankacılar TCMB faiz kararı öncesi beklenti anketinde yılsonu, 12 ve 24 aylık enflasyon beklentilerindeki farklılaşmaları ve bunun etkisini anlamaya çalışacaklar.
Bugün saat 1000'da açıklanacak beklenti anketinin bir önceki ayki sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi %13.12, 12 aylık beklenti %11.26, 24 aylık beklenti %9.55'te bulunuyor. Bankacılar enflasyon beklentilerdeki bozulmanın ne düzeyde olacağını TCMB'nin para politikası patikasını daha iyi tahmin edebilmek için kullanacaklar.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) TL'deki değer kaybının da etkisiyle Nisan ayında %17.14 ile 2 yılın rekor seviyesine yükselirken bu seviyeyi zirve olarak tanımlayan TCMB önümüzdeki aylarda enflasyonda düşüş bekliyor.
Piyasa beklentisi ise zirvenin Mayıs ya da Haziran'a sarkabileceği, TCMB'nin yıl sonu beklentisi olan %12.2'inin ise oldukça iyimser olduğu yönünde. Reuters anketinde enflasyona ilişkin yıl sonu beklentileri son iki ayda belirgin yukarı revize edilerek %14'e yükseldi.
Bazı ekonomistler enflasyon üzerindeki risklerin hâlâ yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiyorlar. Üretici fiyatlarındaki artışın %35'i aşması bunun belirli bir gecikmeyle de olsa tüketici fiyatlarına da yansıyabileceğini belirten ekonomistler en çok TL'de yeni bir değer kaybından endişe ediyorlar.
Bu kapsamda Reuters anketine katılan ekonomistlerin tamamı yarın TCMB'nin faizleri sabit bırakmasını bekliyor. TCMB de son enflasyon raporunda kısa vadede faizlerde bir indirim sinyali vermemişti.
Asya borsaları, ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satıcılı seyrin ve ABD'de faiz oranlarının artırılabileceğine dair açıklamanın yatırımcı iştahını olumsuz etkilemesiyle art arda dördüncü günde de gerileme ihtimali ile karşı karşıya kaldı.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı bir konuşmada faiz oranlarında artışa gidilmesinin ekonominin fazla ısınmasını engellemek için gerekebileceğini söyleyerek zaten kâr realizasyonu görülen ekonomik büyümeye endeksli ABD'li şirketlerin hisselerindeki satışları hızlandırdı.
Yellen daha sonra geri adım atarak enflasyona dair bir problem görmediğini belirtse de faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağını yatırımcılara hatırlatmış oldu.
Dolar/TL'de geçen hafta başında ABD ilişkilerine ilişkin endişelerle yaşanan 8.5 üzerindeki tarihi rekora doğru yükseliş yerini 8.3 etrafında daha sınırlı dalgalanan bir seyre bırakmış durumda.
ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve kurumsal döviz satışlarıyla geçen hafta 8.1840-8.4850 bandında sert dalgalı bir seyir izlemişti.
Dolar/TL bu sabah saat 0845'te 8.3100/8.3450 seviyesinde. Euro/TL aynı saatte 9.9849/10.0278, sepet bazında TL 9.1474/9.1862 düzeyindeydi.
TCMB'de başkan değişikliği kısa vadede faiz indirimleri beraberinde getireceği endişeleriyle TL'de %10'un üzerinde değer kaybına neden olmuştu. Banka henüz faiz indirimine gitmedi. Ancak henüz indirim yapılmamaış olsa da piyasalarda genel endişe bir an önce faiz indirimi isteğinin devam edeceği yönünde.
Bu endişeler yabancı yatırımcıların TL cinsi varlıklardan uzak durması ile sonuçlanıyor. Tahvil ve borsada yabancı payı sene başındaki sınırlı yükseliş sonrası yeniden tarihi düşük seviyelerde seyrederken birçok bankacı bu senaryoda ödemeler dengesine ilişkin bir riskin oluşmasından endişe ediyor.
Yabancılar nadiren TL için iyimser bir tahminde bulunuyor. Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.
Dönem dönem lokal döviz satışları da piyasayı destekleyen bir unsur oluşturuyor.
Reuters
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