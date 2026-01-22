FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yem sanayicileri ramazan ayı sonuna kadar fiyatları artırmama kararı aldı

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, mevcut ürün fiyatlarında ramazan ayı bitene kadar değişiklik yapmayacaklarını belirterek, "Yem fiyatlarında aşırı artışlara rağmen fiyatları sabit tutma yönünde gayret sarf ediyoruz, artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Yem sanayicileri ramazan ayı sonuna kadar fiyatları artırmama kararı aldı

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Başkanı Ülkü Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 yıldır yem fiyatlarını enflasyonun altında artırmak için sektör olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını, son 1 aydır ham madde fiyatlarındaki "anormal" artışlar nedeniyle fiyat hareketliliğinin görüldüğünü söyledi.

Bu duruma rağmen mart ayının ortasına kadar fiyat konusunda değişiklik yapmama yönünde bir irade beyanında bulunduklarını anlatan Karakuş, ham maddedeki hareketliliğin önüne geçmek için, başta Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) olmak üzere, kamu kesimiyle istişarelerin sürdüğünü belirtti.

Karakuş, ham madde fiyatlarındaki aşırı hareketliliğin geçici olduğunu öngördüklerini dile getirerek, "Hububat fiyatlarında geçmiş yıllarda olduğu gibi stabil fiyat devam edecektir. Anormal fiyat artışlarına meydan verilmeyecektir." diye konuştu.

"MART AYI SONUNDA PİYASALAR RAHATLAYACAK"

Hububat ve yağlı tohumlarla ilgili dünyada üretim rakamlarının iyi geldiğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 1 aylık boşluktaki fiyat hareketlerinin geçici olduğunu öngörüyoruz. Bu nedenle yem fiyatlarında aşırı artışlara rağmen fiyatları sabit tutma yönünde gayret sarf ediyoruz, artırmama yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Üreticilerimizin tedirgin olmamalarını ve bu yönde satıcılarla birlikte ani ve aşırı talep oluşturmamalarını ve mart ayı sonunda piyasaların rahatlayacağını söyleyebiliriz. Sadece soya ürünlerinde global ve tedarikteki aksaklıklardan kaynaklanan bir fiyat hareketliliği olmaktadır, bunun geçici olduğunu öngörmekteyiz. Dolayısıyla ihtiyaç fazlası yem talebine üreticilerimizin başvurmamasını öneriyoruz. Son 3 yıldır olduğu gibi yem fiyatlarında yine enflasyonun altında fiyat artışı yapacağımızı bugünden söyleyebilirim. An itibarıyla oluşmuş fiyatlarımızda ramazan ayı bitene kadar bir değişiklik yapmayacağız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştüAltının kilogram fiyatı 6 milyon 835 bin liraya düştü
Avro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldiAvro Bölgesi'nde kamu borcu oranı yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fiyat yem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

“Bu diploması olanlar zorlanacak” Dünyaca ünlü CEO’dan yapay zeka çıkışı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.