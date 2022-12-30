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Yemek ücreti 2023 ne kadar oldu? Yeni yılda günlük yol ve yemek ücreti kaç TL? Bakan Nebati açıkladı!

30.12.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik" açıklamasını yaptı. Bu kapsamda milyonlarca çalışanın yemek ve yol ücreti de belli olmuş oldu. Peki, Yemek ücreti 2023 ne kadar oldu? Yeni yılda günlük yol ve yemek ücreti kaç TL? İşte konu hakkında tüm detaylar...

Yemek ücreti 2023 ne kadar oldu? Yeni yılda günlük yol ve yemek ücreti kaç TL? Bakan Nebati açıkladı!

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği yol ve yemek ücret tarifesi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Peki, yeni yılda çalışanların yol ve yemek ücretleri ne kadar oldu? 2023 yol yemek ücreti kaç TL? İşte tüm ayrıntılar...

yol yemek ücreti

YEMEK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

Yeni yıla az bir süre kala Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak yeni gelir vergisi tarifesini açıkladı.

Bakan Nebati, "Bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz" dedi.

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