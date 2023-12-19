Yemeksepeti'ni satın almıştı, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatıyor! Binlerce kişi için 'işten çıkarılma' korkusu

Türkiye'de faaliyet gösteren en önemli gıda teslimat şirketlerinden Yemeksepeti için ortaya atılan iddia gündem yarattı. Bloomberght'te yer alan habere göre; Yemeksepeti'nin sahibi Alman Delivery Hero, Türkiye ve Tayvan'daki küresel teknoloji merkezlerini kapatacağını duyurdu.

YEMEKSEPETİ TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR MU?

Yapılan açıklama sonrası "Yemeksepeti Türkiye'den çekiliyor mu?" sorusu gündeme geldi.

'İŞTEN ÇIKARILMA' ENDİŞESİ

Alman şirket, açıklamasında ayrıca Berlin'deki ana merkezde ve küresel hizmet birimlerinde çalışanların sayısını bu yıl yüzde 13 azalttığını duyurdu.

Şirketin CEO’su Niklas Oestberg yazılı açıklamasında teknoloji merkezi kapatmalarının ve işten çıkarmaların şirketin etkinliğini artırma stratejisi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Söz konusu açıklama sonrası binlerce kişiyi 'işten çıkarılma' endişesi sardı.

"YEMEKSEPETİ'Nİ ETKİLEYECEK BİR KARAR DEĞİL"

Şirket kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise Delivery Hero'nun İstanbul ofisini kapatma kararının, Yemeksepeti'nin operasyonlarında herhangi bir değişiklik yaratmayacağı belirtildi.

2015 YILINDA YEMEKSEPETİ'Nİ SATIN ALMIŞTI

Yemeksepeti.com, Berlin merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 2015 yılında satın alınmıştı. Anlaşma çerçevesinde Yemeksepeti'nin tüm hisseleri 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden Delivery Hero'ya geçmişti.







