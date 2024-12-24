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Yeni asgari ücrete Mansur Yavaş'tan tepki: " Bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok saymaktır"

24.12.2024 23:31
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2025 yılı asgari ücretin brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlenmesinin ardından muhalefetten art arda tepkiler geliyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor" dedi.

Yeni asgari ücrete Mansur Yavaş'tan tepki: " Bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok saymaktır"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret açıklandı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Asgari ücretin yüzde 30 artmasına muhafeletten tepkiler geldi. CHP olağanüstü toplanma kararı alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi.

Asgari ücret kararına tepki gösteren Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi?
EVET
HAYIR
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mansur Yavaş
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