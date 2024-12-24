Yeni asgari ücrete Mansur Yavaş'tan tepki: " Bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok saymaktır"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısında milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret açıklandı. TÜRK-İŞ'in katılmadığı son toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Asgari ücretin yüzde 30 artmasına muhafeletten tepkiler geldi. CHP olağanüstü toplanma kararı alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklama geldi.

Asgari ücret kararına tepki gösteren Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve barınma desteklerimizle vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçinin emeği, bu ülkenin omurgasıdır. Ancak bugün açıklanan 22.104 TL asgari ücret, milyonların alın terini yok sayıyor! Hayat pahalılığı, markette, pazarda her gün biraz daha artarken, işçinin emeğine reva görülen bu rakam geçim yükünü hafifletmekten uzak. Sosyal, eğitim ve… — Mansur Yavaş 2024 (@mansuryavas23) December 24, 2024

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi? EVET HAYIR