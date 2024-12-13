Yeni banknotlar geliyor mu? 500 liralık ve 1000 liralık yeni paraların çıkması iddialarına net yanıt geldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para basma yetkisine sahiolan kurum. 2009 yılından beri 200 lira en büyük banknotken yüksek enflasyonun ortaya çıkması ile değer kaybetmeye başladı. Eski gücünü bulunduramayan 200 liranın alım gücü düşerken pazarcılardan esnafa kadar yeni banknotların basılma talebi gündeme geliyordu.

YENİ BANKNOTLAR GELİYOR MU?

Merkez Bankası'nın 500 liralık ve 1000 liralık banknot basmak için para kalıbı hazırladığı iddialarına ilişkin CNBC-e'nin ulaştığı kaynaklardan doğrulama gelmedi.



Merkez Bankası'nın verilerine göre ise 16 yıldır bulunan 200 liralık banknotun tedavüldeki payı yüzde 403 oranında artarak yüzde 16'dan yüzde 80,4’e çıktı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a ise 500 liralık ve 1000 liralık banknotların basılıp basılmayacağı sorulmuştı. Başkan Karahan, "Bu konuda geçmiş dönemde açıklamalarım oldu, bunun üzerine söyleyecek bir şeyim yok. Tedavüldeki küpür kompozisyonu değişimlerini takip ediyoruz. İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız” sözlerini kullanmıştı.