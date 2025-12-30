FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye'nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti

Suriye'nin yeni banknotları gündem oldu. İki sıfırın atıldığı yeni banknotlar ilk kez Merkez Bankası binasına yansıtılarak kamuoyuna tanıtıldı. Eski banknotta yer alan Esad fotoğrafı yer almazken Selçuklu yıldızı şeklindeki sembol de dikkat çekti.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye'nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni banknotlar ve para sistemi kamuoyuna tanıtıldı. Törene, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, devlet erkanı ve yetkililer katıldı.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti 1

MERKEZ BANKASI BİNASINA YANSITILDI

Törende yeni banknot tasarımları başkent Şam’daki Merkez Bankası binasına yansıtılarak halka tanıtıldı. Eş-Şara’nın törendeki konuşması da Merkez Bankası binasına yansıtılarak halkın izlemesi sağlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen tanıtıma halk büyük ilgi gösterdi.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti 2

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Hasriye yaptığı konuşmada, para biriminden iki sıfır atıldığını ancak bunun fiili değerde bir değişim oluşturmadığını, temel amacın ticari işlemleri kolaylaştırmak olduğunu açıkladı. Devrimden bu yana liranın yüzde 30 değer kazandığını belirten Hasriye, eski rejimin "feci" ekonomik mirasının temizlendiğini vurguladı.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti 3

YENİ BANKNOTLARDA SURİYE TOPRAKLARINDA YETİŞTİRİLEN BİTKİLERE YER VERİLDİ

Yeni banknotlarda eski rejim liderleri Hafız Esad ile devrik lider Beşar Esad’ın portreleri banknotlardan kaldırıldı.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti 4

Yeni banknotlarda, Suriye topraklarında yetiştirilen ve önemli olan Şam gülü, karadut, turunçgil, pamuk, zeytin ve pamuk bitkilerine yer verildi.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti 5

"GERÇEK KALKINMA, ÜRETİM, İSTİHDAM VE GÜÇLÜ BİR BANKACILIK SİSTEMİYLE MÜMKÜN"

Eş-Şara ise konuşmasında, bu değişimin eski dönemin kapandığının en net göstergesi olduğunu belirterek, gerçek kalkınmanın sadece sıfır atmakla değil, üretim, istihdam ve güçlü bir bankacılık sistemiyle mümkün olacağını ifade etti. Vatandaşlara itidal çağrısında bulunan eş-Şara, para değişiminin belirli bir takvimle yapılacağını ve panik havasının döviz kurlarını olumsuz etkilememesi gerektiğini hatırlattı. Eş-Şara, bu hamlenin dolar bağımlılığını azaltacağını ifade ederek, sürecin uzman şirketlerle titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Eş-Şara, Suriye’nin istikrarlı bir ekonomiyle müjdelerle dolu bir geleceğe ilerlediğini sözlerine ekledi.

Yeni banknotlar ilk kez tanıtıldı: Suriye nin yeni parasında Esad kaldırıldı, iki sıfır gitti 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacakÜnlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacak
Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor 'Bu fırsatı değerlendirin'Gündüz sigortacı, mesaiden sonra o işi yapıyor 'Bu fırsatı değerlendirin'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye Selçuklu Beşar Esad banknot yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.