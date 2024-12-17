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Yeni bir banka geliyor! BDDK'nın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.12.2024 08:03
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Katılım Evim Katılım Bankası A.Ş. isimli yeni bir bankanın kurulmasına karar verilirken; AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izninin geri alınmasına karar verildi.

Yeni bir banka geliyor! BDDK'nın kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı kararlar yer aldı. BDDK, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin kurucu ortakları tarafından Katılımevim Katılım Bankası A.Ş. ünvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verdi.

Kuruluş izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilen bilgi ve belgeler ışığında değerlendirildi.

10 milyar TL sermaye ile kurulacak bankanın, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.

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VERİLEN İZİN GERİ ALINDI

Ayrıca Kurul, daha öncesinde izin verdiği AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş'nin kurucu ortağı Saad AL-JANAB'ın aranan şartları kaybetmesi nedeniyle verilen iznin iptaline karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
banka bddk
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