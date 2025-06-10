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Yeni destek paketleri geliyor! Bakan Şimşek 'Önceliğimiz...' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının finansman sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, ekonomik konjonktür ve sektör ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerinin devreye alınacağını söyledi ve, "Önceliğimizi ve enerjimizi, ülkemizin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklandırmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Yeni destek paketleri geliyor! Bakan Şimşek 'Önceliğimiz...' diyerek duyurdu
Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının finansman sorunları ile ilgili konuştu. Bakan Şimşek, inansmana erişimde geçici sıkılık yaşandığını belirterek, sektörlere özel yeni destek paketlerinin devreye alınacağını belirtti.

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Dünya Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılığın olduğunun altını çizerek, "Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır. Ayrıca çiftçimizin ve esnafımızın kullandığı kredinin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz" şeklinde konuştu.

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2025 HEDEFİ: 52 MİLYAR DOLAR

Devletin kredilerde ne kadarlık bir payı karşıladığını da anlatan Bakan Şimşek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız destekler tarihî seviyelere ulaştı. Reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdık. Eximbank’ın sermayesini 4 katına çıkardık. Sadece geçen yıl 18 bin ihracatçımıza 49 milyar dolar finansman sağladık, bu firmaların %83’ü KOBİ’ydi. 2025 hedefimiz 52 milyar dolar. Sadece yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolar kredi kullandırdık"

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Teminat ile ilgili sorunlara çözüm getirdiklerini hatırlatan Bakan Şimşek, yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık kredilerin de kabul edildiğini ifade etti.

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KOBİ'lere olan desteğin devam ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

"KOBİ’lerimizi de desteklemeye devam ediyoruz. Şu an 15 farklı Hazine destekli kefalet paketi yürürlükte ve toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlanıyor. Mart ayında bunun 50 milyar TL’sini devreye aldık, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdik. Geçtiğimiz haftalarda da imalatçı KOBİ’lerimiz için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıkladık"

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YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

Yeni destek paketlerinin haberini veren Bakan Şimşek, konu ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Bu kaynaklar tüm KOBİ’lerimizin yatırım ve işletme harcamaları için hazır. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız. Önceliğimizi ve enerjimizi, ülkemizin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklandırmak durumundayız. Bu kapsamda, YTAK, Hit-30 ve yeni nesil yatırım teşvikleriyle, üretmek isteyen herkesin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Hissenet
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Mehmet Şimşek destek paketi kobi
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