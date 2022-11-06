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Yeni dönem 1 Kasım'da başlamıştı... Dikkat! Cep telefonu takibi, yabancılar için de geçerli

06.11.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayıt dışı ülkeye sokulan telefonlar endişe yaratırken, yetkililer bu konuda hareket geçti. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) önemli bir iş birliğine gitti ve 1 Kasım'dan itibaren kurallar değişti! Yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulama 1 Kasım'da başladı. Ticaret Bakanlığı'nca, bu uygulamaya dair önemli bir noktaya değinildi. Buna göre, cep telefonu takibine yabancılar da tabi.

Yeni dönem 1 Kasım'da başlamıştı... Dikkat! Cep telefonu takibi, yabancılar için de geçerli

Yurt dışından cep telefonu getirme konusunda yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı. Bu uygulama, 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirildi.

GÜMRÜK KAPISINDA KONTROL DÖNEMİ

1 Kasım'da hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor.

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YABANCILAR İÇİN DE GEÇERLİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğu bildirildi.

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Buna göre, 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.

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YILLIK ORTALAMA 30- 35 BİN KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLİYOR

Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor. (DHA)


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