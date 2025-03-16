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Yeni dönem başladı! Ücretsiz... Bakan duyurdu, çok sayıda ilde var

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.03.2025 15:13
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 63 tren gar ve istasyonunda ücretsiz internet döneminin başladığını bildirerek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı." ifadesini kullandı.

Yeni dönem başladı! Ücretsiz... Bakan duyurdu, çok sayıda ilde var

Tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet dönemi başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmetinin başladığını aktardı.

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Bu hizmetin ilk olarak Ankara'da yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında uygulandığına işaret eden Uraloğlu, "Ücretsiz Wi-Fi hizmeti İstanbul, Eskişehir, Konya, Sivas, Malatya, Kars, Erzincan, Batman, Mardin, Diyarbakır ve Van gibi stratejik noktalarda yer alan 63 farklı gar ve istasyonda sunuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, amacın, vatandaşlara daha konforlu, modern ve verimli bir seyahat deneyimi sunmak olduğunu belirterek, "Wi-Fi hizmetine günlük ortalama 2 bin 576 kullanıcı erişim sağladı, bugüne kadar 124 bin 713 vatandaş bu hizmetten faydalandı. Kamusal alanlarda internet erişimi artık temel bir ihtiyaç. Bu doğrultuda TCDD'nin gar ve istasyonlarında sunduğumuz ücretsiz Wi-Fi hizmeti, dijitalleşme vizyonumuzun bir parçası olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu hizmetle, iş insanlarının çalışmalarına seyahat ederken de devam edebildiğini bildiren Uraloğlu, yolcuların bekleme sürelerini verimli şekilde değerlendirebildiğini aktardı.

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"DİJİTAL DÜNYANIN KAPILARINI VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ OLARAK AÇIYORUZ"

Uraloğlu, internet hizmetinin yüksek güvenlik önlemleriyle sunulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Siber güvenlik testleri tamamlandı ve kurum ağımıza yönelik herhangi bir güvenlik zafiyeti tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla, güvenli şekilde internet hizmetimizden faydalanabilir. TCDD'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda Wi-Fi hizmetini tüm gar ve istasyonlara yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda sunduğumuz bu hizmetle sadece Türkiye'nin değil, turistlerin de faydalanabileceği modern bir altyapı kuruyoruz. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde öncü rol oynuyor ve dijital dünyanın kapılarını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak açıyoruz."

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Dijital dönüşüm projelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Uraloğlu, hedefin TCDD'yi modern ulaşımın öncüsü yapmak ve vatandaşlara en iyi seyahat deneyimini sunmak olduğunu belirtti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
internet tren
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