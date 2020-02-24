Yeni dönem başlıyor! Döner satışında 'hijyen ve güvenilirlik' sertifikası geliyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner üretim sürecinin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması getireceklerini belirterek, "Karekod sayesinde kesilen hayvanın sağlıklı olması, etlerin soğuk zincirde saklanması, hijyen, hile, tağşiş, taklit ve katkı gibi konularda güvence verilmiş olacak." dedi.

Mercan, UDOFED'in 2020'ye ilişkin yol haritasının anlatıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk dönerinin yapısının ve toplum sağlığının korunması için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirerek, bu kapsamda önemli çalışmalara imzalattıklarını bildirdi.

UDOFED tarafından döner üretiminin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunu belirtmek için sertifikasyon uygulaması getireceklerini ifade eden Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki çalışmalarımız 6 aydır sürüyor. Çalışmalarımızı bitirme aşamasındayız. 2020 yılı içerisinde uygulamayı üye markalarımızın zincir restoranlarında hayata geçireceğiz. Bu sertifika sayesinde, tüketilen dönerin elde edildiği hayvanın kulak küpe numarasından tutun da tabağa gelene kadar geçirdiği tüm süreçlerin denetimli olmasını sağlayacağız. Tüketici, UDOFED tarafından üye dönercilere verilen karekodu cep telefonlarından okutarak yediği dönerin hangi süreçlerden geçtiğini görebilecek."