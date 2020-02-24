FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni dönem başlıyor! Döner satışında 'hijyen ve güvenilirlik' sertifikası geliyor

Yeni dönem başlıyor! Döner satışında 'hijyen ve güvenilirlik' sertifikası geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden olan dönere kimlik geliyor. UDOFED Başkanı Mercan, “Dönere sertifikasyon sistemini getiriyoruz, bu sistemle dönerin çiftlikten vatandaşa ulaşana kadarki sürecini tüketiciler izleyebilecek, dönerin bir kimliği olacak” dedi.

Yeni dönem başlıyor! Döner satışında 'hijyen ve güvenilirlik' sertifikası geliyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner üretim sürecinin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulaması getireceklerini belirterek, "Karekod sayesinde kesilen hayvanın sağlıklı olması, etlerin soğuk zincirde saklanması, hijyen, hile, tağşiş, taklit ve katkı gibi konularda güvence verilmiş olacak." dedi.

Mercan, UDOFED'in 2020'ye ilişkin yol haritasının anlatıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk dönerinin yapısının ve toplum sağlığının korunması için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirerek, bu kapsamda önemli çalışmalara imzalattıklarını bildirdi.

UDOFED tarafından döner üretiminin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunu belirtmek için sertifikasyon uygulaması getireceklerini ifade eden Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki çalışmalarımız 6 aydır sürüyor. Çalışmalarımızı bitirme aşamasındayız. 2020 yılı içerisinde uygulamayı üye markalarımızın zincir restoranlarında hayata geçireceğiz. Bu sertifika sayesinde, tüketilen dönerin elde edildiği hayvanın kulak küpe numarasından tutun da tabağa gelene kadar geçirdiği tüm süreçlerin denetimli olmasını sağlayacağız. Tüketici, UDOFED tarafından üye dönercilere verilen karekodu cep telefonlarından okutarak yediği dönerin hangi süreçlerden geçtiğini görebilecek."

Mercan, karekod sayesinde kesilen hayvanın sağlıklı olması, etlerin soğuk zincirde saklanması, hijyen, hile, tağşiş, taklit ve katkı gibi konularda güvence verilmiş olacağını vurguladı.

'İLK OLARAK 2 BİN DÖNER RESTORANINDA BAŞLAYACAK'

Mercan, sistemin ilk olarak UDOFED üyesi döner üreticilerinin restoranlarında uygulanacağının altını çizerek, bu restoranların sayısının 2 bini bulduğunu söyledi.

Zamanla Türkiye genelindeki tüm dönercilerin sertifikalı olmasını amaçladıklarını dile getiren Mercan, halihazırda herkesin döner satabildiği, bunun bir denetim altında olmasının zaruriyet gerektirdiğini vurguladı.

Mercan, kayıtsız ve izlenebilir olmayan sektörlerin tüketicilerin zihninde soru işaretlerine yol açacağını kaydederek, "Sertifikasyon sayesinde dönerle ilgili tereddütlerin ortadan kalkmasını ve tüketicinin sertifikalı tüm iş yerlerinde gönül rahatlığıyla döneri tüketmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

'DÖNER ÜRETİM VE SATIŞ SÜRECİNDDEKİ HERKESİN EĞİTİM ALMASINI AMAÇLIYORUZ'

Mercan, federasyonun ana hedeflerinden birisinin de "sektörde eğitimin yaygınlaştırılması" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörümüz son 5 yılda o kadar hızlı büyüdü ki tüm döner üreticilerini, satıcılarını kontrol etmek çok zor hale geldi. Tabiri caizse önüne gelen dönerci açabiliyor. Biz de bu süreçte yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için sektörde eğitimin yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Döner üreticilerinin, satıcılarının eğitim alması için çabalıyoruz. Bu kapsamda döner üretim ve satış zincirinde bulunan herkesin eğitimli olmasını amaçlıyoruz."

Mercan, çalışanların eğitimi için Döner Akademisi'ni hayata geçirdiklerini kaydederek, burada eğitim alanlara da sertifika vereceklerini anlattı.

Bu yıl ilkini düzenleyecekleri Döner ve Sokak Lezzetleri Festivali ile İstanbul'un dönere doyacağını dile getiren Mercan, ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde 9. Dünya Döner Zirvesi etkinliğini hayata geçireceklerini bildirdi.

'UCUZ FİYATLI ZİNCİRLER, TÜRK DÖNER YAPISINI BOZUYOR'

Mercan, son dönemde sıkça gündeme gelen ve tartışma konusu olan ucuz fiyatlı döner zincirlerine ilişkin bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Dönerin itibarını bozmaya yönelik yapılan bir harekettir. Bunları doğru bulmuyoruz. Sektörün iyileştirilmesi sürecini baltalayan ve sabote eden kuruluşlar bunlar. Geleneksel Türk döneri yapısını bozuyor bu üreticiler. Çiğ dönerde en fazla yüzde 25 yağ kullanılmalı. Ancak son dönemde hızla yayılan ve ortalamanın çok altında fiyatla satılan bu dönerlerde yağ oranının yüzde 40'lara kadar çıktığı görülmektedir. Ayrıca kalitesiz yağ kullanılmaktadır."

'DÖNERİN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK TESCİLLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

UDOFED Genel Başkan Yardımcısı İrfan Söyler ise, dönerin Türkiye'yi temsil eden çok önemli marka olduğunu belirterek, Sibirya'dan Güney Afrika'ya kadar gidilen her şehirde bir döner restoranının bulunduğunu söyledi.

UDOFED'in sadece Türkiye'deki değil dünyadaki tüm dönercilerin federasyonu olduğunu dile getiren Söyler, dönerin sağlıklı bir şekilde halka ulaştırılması ve halkın da güvenilir şekilde bu gıdayı yemesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Söyler, bazı ülkelerinde dönerin patentini alma konusunda zaman zaman girişimleri olabildiğine dikkati çekerek, "Döneri hiçbir ülke kendi üzerine patentleyemez, daha önce bu denendi başarılamadı. UDOFED olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile dönerin kültürel miras ve coğrafi işaret olarak tescillenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor Bu çiçeği koparan yandı! Cezası dudak uçuklatıyor
Ünlü iş insanı hayatını kaybettiÜnlü iş insanı hayatını kaybetti
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döner, kimlik, sertifikasyon,

En Çok Okunan Haberler

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Ali Koç, Fenerbahçe taraftarına böyle bağırdı

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! 1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor

Benzin fiyatlarına zam yolda

Benzin fiyatlarına zam yolda

Sezonu geldi, ilgi arttı

Sezonu geldi, ilgi arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Teknoloji pazarında dev indirimler!

Koronavirüs onları da vurdu!

Koronavirüs onları da vurdu!

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Bakan duyurdu! Binlerce personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında e-ticarete doyacağız

Mart ayında e-ticarete doyacağız

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

Çilek, kilosu 30 liradan pazara giriş yaptı

AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı

Anadolujet, 1 dolara yurt dışına uçuracak

Ünlü iş insanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Turizmde 2020 rekorla başladı

Turizmde 2020 rekorla başladı

Benzin fiyatlarına zam yolda

Benzin fiyatlarına zam yolda

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.