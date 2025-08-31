FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yeni dönemin sinyalini verdi! Bakan Işıkhan'dan 'İŞKUR Gençlik Programı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin, "2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemin sinyalini verdi! Bakan Işıkhan'dan 'İŞKUR Gençlik Programı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye Yüzyılı gençlerinin, üniversite hayatlarında yanında olduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek. 2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'İşi büyütüp fabrikaya dönüştürdü! 'Bu meslek seni bırakmaz'
30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümde üretiliyor30 yıl önce ilk kez denenmişti! Bugün 300 dönümde üretiliyor

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

Yeni gelin Nur Viral'e dert yandı kocası şaştı kaldı: "Gece yarısı yatağa girdi..."

Yeni gelin Nur Viral'e dert yandı kocası şaştı kaldı: "Gece yarısı yatağa girdi..."

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor

Gündüz mesai, gece nöbet tutuyorlar! Farklı işlerde çalışan da yardıma gidiyor

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

Sahibine kira gelecek! Sezonluk olacak, her yıl yenilenecek... İl il tespit edildi

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

'25 TL'ye alacağınıza 8 TL'ye alın' Vatandaş için orayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.