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Yeni düzenleme için harekete geçildi! 4 Bakanlık ortak çalışıyor... Yaş sınırı belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.01.2025 11:04
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Sosyal medya düzenlemesi bir süredir gündemdeydi. Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl devreye alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz" dedi. Uraloğlu yaş konusuyla ilgili ise "Bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır" ifadelerini kullandı. İşte sosyal medya düzenlemesine dair detaylar...

Yeni düzenleme için harekete geçildi! 4 Bakanlık ortak çalışıyor... Yaş sınırı belli oldu

Sosyal medya konusu dönem dönem yaşanan olaylar çokça tartışılırken sosyal medya için adım atılmaya da başlandı. Buna göre gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi bu yıl devreye alınacak. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklamalar geldi.

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USOM'DAKİ BİRÇOK GÖREV SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA DEVREDİLİYOR

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Türkiye'nin haberleşme trafiğini yönetme, disipline etme ve kurallarını koyma konusunda belirli görevleri olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu görevlerinin bir parçasının da siber güvenlik olduğunu aktardı.

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Uraloğlu, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM), ülkenin siber güvenliğine ilişkin görevi yürüttüğünü anımsatarak, "Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu ve yapılanmasına ilişkin süreç yürütülecek. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı ve bu işin tamamını bir üst kuruluş olarak kapsamış olacak. USOM'daki birçok görev ve yetkimizi Siber Güvenlik Başkanlığına devretmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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"E-DEVLET KAPISI'NIN SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA BAĞLANMASINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YOK"

e-Devlet Kapısı'nın Siber Güvenlik Başkanlığına bağlanmasına ilişkin bir çalışma olmadığını da bildiren Uraloğlu, iletişim ve haberleşme konusundaki görevlerine devam edeceklerini belirtti.

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"BİZİM ÜZERİNDE DURDUĞUMUZ 16 YAŞTIR"

Uraloğlu, 16 yaş altı gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ilgili diğer kurumlarla yürütüyoruz. Dünyada 13 ve 16 yaş konuşuluyor, bizim üzerinde durduğumuz 16 yaştır. Buna yönelik çocuklarımızı koruma refleksiyle bazı çalışmalar yapıyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımız daha çok eğitime ve gelişime odaklansın. Çocuklarımızın kendini yönetebileceği bir yaştan sonra kendi inisiyatiflerine kalsın istiyoruz"

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"16 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİNE MÜSAADE EDELİM İSTİYORUZ"

Bakan Uraloğlu devamında "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz, bu yıl tamamlarız." (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenleme ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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