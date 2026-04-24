Yeni düzenleme yolda: "Yurt dışındaki varlıklar düşük vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda açıklamalarda bulundu.

"DÜŞÜK BİR VERGİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Erdoğan, yurt dışındaki para,altın ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayacaklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz.

Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız.

Hisseye dönüşebilir borçlanma araçlarına ilişkin mekanizmaları kolaylaştırarak finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Çalışanların hisse opsiyonu teşviklerini cazip bir yapıya kavuşturuyoruz.

Bugün 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaştık."