Yeni düzenleme yolda: "Yurt dışındaki varlıklar düşük vergiyle Türkiye'ye getirilebilecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı'nda konuştu. Erdoğan, vatandaşların yurt dışında bulunan varlıklarının Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili yeni düzenlemeyi de açıkladı.

Cansu Çamcı
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"nda açıklamalarda bulundu.

"DÜŞÜK BİR VERGİYLE TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Erdoğan, yurt dışındaki para,altın ve menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlayacaklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin yurt dışında bulunan varlıklarını ekonomimize kazandıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Yurt dışında bulunan para, altın ve menkul kıymetlerin belirli bir süre içerisinde düşük bir vergiyle Türkiye'ye getirilmesine imkan sağlıyoruz.

Yurt dışında yaşayan, son 3 yıl ülkemizde vergi mükellefi olmayanların ülkemize gelmeleri halinde 20 yıl yurt dışı kaynaklı gelirlerinden vergi almayacağız.

Hisseye dönüşebilir borçlanma araçlarına ilişkin mekanizmaları kolaylaştırarak finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Çalışanların hisse opsiyonu teşviklerini cazip bir yapıya kavuşturuyoruz.

Bugün 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomiye ulaştık."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
dolar erdoğan altn
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

