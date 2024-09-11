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Yeni düzenlemeyi Bakan Şimşek duyurdu: Artık onlar da yatırım yapabilecekler

11.09.2024 10:20
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"Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek." diyen Bakan Mehmet Şimşek, "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemeyi Bakan Şimşek duyurdu: Artık onlar da yatırım yapabilecekler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, girişim sermayesi alanında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Girişim sermayesi yatırım fonu mevzuatında birtakım değişiklikler yapılacağını ifade eden Şimşek, yabancı yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve onlarla işbirliklerini geliştirmek amacıyla Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun eylem planı kapsamında alınan kararları hayata geçirdiklerini söyledi.

Şimşek, yapılacak düzenlemeye ilişkin, "Girişim sermayesi yatırım fonlarımız, yurt dışında kurulmuş olan, yatırımlarının yarıdan fazlası Türkiye'de bulunan girişim şirketlerine artık yatırım yapabilecek. Henüz kurulmamış bir girişim şirketine ileri vadede ortak olma hakkı veren sözleşmelerle yatırım yapılmasının önünü açıyoruz." diye konuştu.

YENİ FİNANSMAN YÖNTEMİ

Böylece sermaye piyasalarına yeni bir finansman aracı getireceklerini vurgulayan Şimşek, "Yapacağımız değişiklikle ülkemizin girişim ekosistemine daha fazla yabancı kaynağın girmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, bunun yanında doğrudan yatırım yerine girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden riskin dağıtılarak yatırımın çeşitlendirilebilmesine imkan sağlayacaklarını dile getirdi. Daha önce yatırım almış ve yatırım turu kapanmış girişim şirketlerine yatırım yapılabilmesinin önünü açacaklarını belirten Şimşek, "Bu düzenlemenin diğer bir avantajı olan 'şemsiye fon' yapısı sayesinde ise yeni fonların kuruluş süreçleri oldukça kısalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Mehmet Şimşek
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