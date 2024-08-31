Yeni emeklilik sistemi! Prim, yaş ve haftalık çalışma saati... AK Partili Güler 'Bakanlık çalışıyor' dedi ama... Dikkat çeken sözler

Yeni emeklilik sistemi iddialarıyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Emeklilik sistemi değişiyor mu? Emeklilikte yaş veya çalışma gün sayısı güncellenecek mi? sorularına yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma saatleriyle ilgili iddialara da noktayı koydu.

'YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ' SİNYALİ

Güler, "Daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım" dedi. Güler, çalışma yapılırken prim süresi ve yaşının önemli olduğuna da dikkat edecekti.

AK Partili Güler şöyle konuştu:

"Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım.

Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir.

"BAKANLIK ÇALIŞIYOR"

Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, haftalık çalışma saatlerini de değerlendirdi.

ÇALIŞMA SAATİ 45'İN ALTINA İNDİRİLECEK Mİ?

Güler "Mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma gününde, gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili, yani düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.

ZENGİN: "BUNUN ÇOK İHTİMAL DAHİLİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Zengin şunları söyledi;

"Ancak sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından zaten hem Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem hükümet elbette çalışma yapar. Zira bu mesele ülkemizde yaşayan 85 milyon vatandaşımızı aynı zamanda ülkemiz dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da ilgilendiriyor. Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlarımızın ilaç giderlerini, tedavi giderlerini, hastane giderlerini, emeklilik maaşlarını veren bir kurum. Dolayısıyla ülkemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye'de ortalama yaşam süresi artıyor. İnsanların yaşlılık dönemindeki gerek sağlık hizmetlerine gerekse ekonomik olarak emekli maaşlarına büyük ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla burada da bu hizmetlerin niteliğinin nasıl arttırılacağına dair de kafa yoruluyor.

Yani hem yaşlı bakım hizmetlerinden tutun hem de sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar. Çünkü Türkiye sağlık hizmetleri bakımından da gerçekten dünyada örnek alınan bir ülke. Dolayısıyla ben bu açıklamadan bunu anlıyorum. Yoksa kamuoyuna bazı medya mecralarında sanki emeklilik yaşı arttırılıyormuş gibi bir algı var. Ben bunun çok ihtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum.