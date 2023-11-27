Yeni ev almayı düşünenler dikkat: Maliyet artacak! Konut kredisine vergi istisnası ayarı geliyor

TBMM yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifini Meclise sunmuştu. Yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

KONUT KREDİSİNE VERGİ İSTİSNASI AYARI

Yasa teklifi Kur Korumalı Mevduatta kurumlar vergisi istisnası süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatılmasını içeriyor. Ayrıca teklifte yer alan maddeye göre konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, tek konutla sınırlandırılacak. Böylece ikinci ve daha fazla konutu krediyle almak isteyenler daha fazla maliyet ödeyecek.

DÖVİZ GETİREN ŞİRKETLERE VERGİ İNDİRİMİ

Öte yandan teklifle yurt dışından döviz getiren şirketlere vergi indirimi sağlanacak. Firmalar bilançolarını enflasyonun yarattığı tahribata göre yeniden düzenleyebilecek ama bankalar bu uygulamaya tabi olmayacak.

ŞANS OYUNLARINDA İKRAMİYE DÜZENLEMESİ

Yasa teklifinin içerdiği bir diğer maddeye göre çek ibraz yasağı 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı 10 puan artırılarak, yüzde 83’ten 93’e çıkartılacak.

TOPLANTI BU HAFTA

Meclis Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde ise, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü var. Komisyonun ikinci toplantısını, yeni haftada yapması bekleniyor.