FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni ev almayı düşünenler dikkat: Maliyet artacak! Konut kredisine vergi istisnası ayarı geliyor

Yeni ev almayı düşünenler dikkat: Maliyet artacak! Konut kredisine vergi istisnası ayarı geliyor

27.11.2023 08:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut kredilerinde banka ve sigorta muamelelerine yönelik vergi istisnasına sınırlama düzenlemesi yolda. Böylece krediyle birden çok konut almak isteyenler için maliyet artışı söz konusu olacak. Ayrıca Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) kurumlar vergi istisnasının süresi uzatılacak.

Yeni ev almayı düşünenler dikkat: Maliyet artacak! Konut kredisine vergi istisnası ayarı geliyor

TBMM yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Geçtiğimiz hafta AK Parti ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifini Meclise sunmuştu. Yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

KONUT KREDİSİNE VERGİ İSTİSNASI AYARI

Yasa teklifi Kur Korumalı Mevduatta kurumlar vergisi istisnası süresinin 30 Haziran 2024'e kadar uzatılmasını içeriyor. Ayrıca teklifte yer alan maddeye göre konut kredilerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası, tek konutla sınırlandırılacak. Böylece ikinci ve daha fazla konutu krediyle almak isteyenler daha fazla maliyet ödeyecek.

thumbs_b_c_ab2944cdc56dffb7f14fbb81099c7a0b

DÖVİZ GETİREN ŞİRKETLERE VERGİ İNDİRİMİ

Öte yandan teklifle yurt dışından döviz getiren şirketlere vergi indirimi sağlanacak. Firmalar bilançolarını enflasyonun yarattığı tahribata göre yeniden düzenleyebilecek ama bankalar bu uygulamaya tabi olmayacak.

ŞANS OYUNLARINDA İKRAMİYE DÜZENLEMESİ

Yasa teklifinin içerdiği bir diğer maddeye göre çek ibraz yasağı 31 Aralık 2025'e kadar uzatılacak. Özelleştirme ihaleleri elektronik ortamda yapılabilecek, şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı üst sınırı 10 puan artırılarak, yüzde 83’ten 93’e çıkartılacak.

thumbs_b_c_fb1c6962e65c4d99d7f0be55f898f204

TOPLANTI BU HAFTA

Meclis Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde ise, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü var. Komisyonun ikinci toplantısını, yeni haftada yapması bekleniyor.

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak' 2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 yıl sonra ilk kez! Döviz alım satım işlemleri incelendi1 yıl sonra ilk kez! Döviz alım satım işlemleri incelendi
Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladıZam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi
En Çok Okunan Haberler
Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Serumla tehdit iddiasını ilk kez anlattı: Tek tek isimleri verdi

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Beren Saat'in orgazm sahnesi sosyal medyanın diline düştü

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye!

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'

2.000 lirayı işaret etti! 'Bir daha hiç olmayacak'

Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı

Zam pazarlığı başlıyor! Tahtanın başına geçti, tek tek hesapladı

Yeni ev alacaklar dikkat: Maliyet artıyor! KKM'de yeni süre belirlendi

Yeni ev alacaklar dikkat: Maliyet artıyor! KKM'de yeni süre belirlendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

14 yaşındaki öğrencisine cinsel organının fotoğraflarını gönderdi

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.