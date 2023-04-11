Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Evlilik kredisi şartları nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yeni evlenecek olan çiftlere faizsiz kredi vereceklerini duyurdu. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından150 bin TL faizsiz kredi nasıl alınır? Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. İşte faizsiz ve uzun vadeli kredinin tüm ayrıntıları...

YENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ FIRSATI!

Erdoğan, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

Krediler için 48 ay vade uygulaması yapılacak. Böylece 150 bin lira kredinin 48 ay faizsiz olarak ödenecek aylık taksidi ise 3.125 lira olacak.



