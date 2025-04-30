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Yeni evleneceklere 'çeyiz' yardımı! Bakan Göktaş duyurdu: 16 firmayla indirim anlaşması imzalandı

Yeni evlenecek gençlere 'çeyiz desteği' için harekete geçildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Aile Yılı’ kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençler için 16 firma ile indirim protokolü imzaladıklarını duyurdu. Öte yandan 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira verilecek olan doğum yardımlarının da Anneler Günü'nde hesaplarda olması bekleniyor.

Yeni evleneceklere 'çeyiz' yardımı! Bakan Göktaş duyurdu: 16 firmayla indirim anlaşması imzalandı
Devrim Karadağ

Aile Yılı nedeniyle hem ailelere hem de aile kuracak çiftlere yönelik desteklerini artıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şimdi de 'çeyiz yardımı' için kolları sıvadı. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘Aile Yılı’ kapsamında Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanacak gençlerin, ev kurma süreçlerine destek olduklarını, bu kapsamda 16 firma ile indirim protokolü imzaladıklarını duyurdu.

"FİRMALARLA İNDİRİM ANLAŞMASI YAPTIK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakan Göktaş “16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla bugün (Çarşamba) düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Aile Yılı'na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum” dedi.

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Göktaş, 8 Nisan'da başvuruları başlayan doğum yardımıyla ilgili de şunları söyledi:

ÜÇÜN ÜZERİNDE ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN BAŞVURU ORANI YÜZDE 10

"Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Şimdiye kadar 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk için bu oran 88 bin 982 başvuru sayısı ile yüzde 31, üçüncü çocuk için ise 51 bin 843 başvuru sayısı ile yüzde 18. Bunun yanı sıra 3'ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa takip etti.

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ÖDEMELER ANNELER GÜNÜ’NDE HESAPLARDA OLACAK

Ailemiz geleceğimiz, muhabbetle, merhametle, sadakatle omuz omuza inşa ettiğimiz sığınağımız, en güvenli limanımızdır. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi ise anayasal sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 2025'i Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek. Ödemeler herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü'nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız."

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
evlilik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç
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