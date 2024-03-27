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Yeni görüntüler yayınlandı! Aselsan yaptı, Bayraktar TB3 böyle uçtu! Çok önemli bir hamle daha…

27.03.2024 09:44
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Türkiye Savunma Sanayi’nde önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak, Bayraktar TB3 SİHA ASELFLIR-500 elektro-optik sistemle 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Yeni görüntüler yayınlandı! Aselsan yaptı, Bayraktar TB3 böyle uçtu! Çok önemli bir hamle daha…

Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) ile ilgili attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, sınıfında dünyanın en iyisi olan yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, milli SİHA, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

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MİLLİ SİHA, MİLLİ KAMERA

İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar AKINCI TİHA da ASELFLIR-500 tarafından takip edildi.

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Böylece, Bayraktar TB3 SİHA, 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamlamış oldu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnsansız Hava Aracı (İHA) İHA bayraktar
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