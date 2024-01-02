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  4. Yeni hat alacaklar dikkat, rekor zam geldi! Faturalı- faturasız hat fark etmiyor

Yeni hat alacaklar dikkat, rekor zam geldi! Faturalı- faturasız hat fark etmiyor

02.01.2024 10:49 | Son Güncelleme:
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2023 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan 260 TL'lik özel iletişim vergisi yüzde 53.8 artırılarak yeni yılda 400 liraya yükseltildi.

Yeni hat alacaklar dikkat, rekor zam geldi! Faturalı- faturasız hat fark etmiyor

1999 yılında yaşanan 17 Ağustos depreminin ardından yürürlüğe giren Özel İletişim Vergisi'ne rekor zam geldi. Yeni hat alacak kullanıcılar faturalı-faturasız fark etmeksizin tek seferlik 400 TL'lik vergi ödeyecek.

2023 yılında 260 TL olan vergi yüzde 53.8 artırıldı.

Faturalı ya da faturasız hat ve operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

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TELSİZ KULLANIM ÜCRETİ DE ARTTI

Bu zammın yanında cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte 9,43 TL'den 15 liraya çıktı.

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