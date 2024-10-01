'Yeni ilave vergi' iddiası gündem olmuştu! Yeni yasama yılı öncesi açıklama geldi 'Tek amacımız...'

Meclis bugün açılıyor. AK Parti Grup Başkanı Güler, 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Güler, yeni vergi kalemlerinin oluşturulup oluşturmayacağına dair iddialara yanıt verirken emeklilik sistemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Gündemin en çok konuşulan konularından olan; 2024'te emekli olanlarla 2025'te emekli olanların maaşlarındaki farkla alakalı da açıklama yaptı.

"İLAVE VERGİ" İDDİALARI

Amaçlarının, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu ifade eden Güler, "Aynı zamanda kayıt dışılıkla mücadeleyi etkin hale getirerek Orta Vadeli Program'a uygun bir çalışmayı ortaya koymak..." dedi.

Yeni vergi kalemlerinin oluşturulacağına yönelik haberleri yalanlayan Güler, "Böyle bir durum söz konusu değil. Tek amacımız Orta Vadeli Program'a sadık kalarak, uyumlu bir şekilde yapısal anlamda ihtiyaç duyulacak her alanda kanuni düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bürokrasisiyle çalışarak, bu sürece olumlu manada katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

2024 İLE 2025'TE EMEKLİ OLACAKLARA BAĞLANACAK AYLIKLARDAKİ FARK

AK Parti Grup Başkanı Güler, 2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik değerlendirmelere ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda kanun teklifi haline gelmiş bir şey yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. 2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım. Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz."

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulmasına ilişkin Güler, "Önemli bir çalışma olarak değerlendirilmesi lazım. Emeklilik sistemimize uyum açısından bu konuda biraz daha çalışmamız gerekiyor." diye konuştu. Güler, uygulamaya yönelik olarak uluslararası ölçekler ortaya çıkmasının ardından yılbaşından sonra bu konuyu gündemlerine alabileceklerini söyledi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE GÜÇLÜ BİR REFORMA İHTİYAÇ VAR"

"Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım." ifadesinin kullanan Güler, daha sadeleştirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının da kendi disiplini açısından sürdürülebilir mahiyette, hem gelir açısından hem de giderleri karşılama açısından güçlü bir reforma ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu konuda merkezi bütçe desteğinin her geçen yıl arttığına işaret eden Güler, "Önümüzdeki dönemlerde artış göstermeye devam edecek. Çünkü sisteme EYT kapsamındaki kanunla beraber yeni emekliler dahil olacak." diye konuştu.

Halihazırda 16 milyon 150 bin civarında emekli, 27 milyon civarında kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunu altını çizen Güler, bu dengenin çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı gelişmiş ülkelerde emekli çalışan oranının, bir emekliye 2,5-3,5 çalışan civarında olduğunu anlatan Güler, Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerin bu konuda aldığı tedbirler ve uygulamalardan da yararlanarak bir orta yolda yürümekte fayda olduğunu kaydeden Güler, "Her kesimin katkısını alarak bu konuyu ciddi bir istişare etmemiz lazım. Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Güler, bugünden alınacak tedbirlerle, ileride yaşanacak daha büyük sorunları önlemiş olacaklarını söyledi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır