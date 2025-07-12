Yeni İpek Yolu: Kalkınma Yolu Projesi! Terör bitiyor, bölgeyi kalkındaracak dev proje hayata geçiyor...

Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlenirken, dün Süleymani'ye de kaydedilen görüntüler tüm dünyada gündem yarattı. Söz konusu süreçte kritik bir eşik daha aşıldı ve 30 kişilik terör örgütü PKK üyesi ilk grup, silahlarını yaktı.

Yüzlerce gazetecinin tanık olduğu tarihi anların ardından, peş peşe olumlu mesajlar da gelirken, bundan sonra silah bırakma sürecinin daha hızlanması bekleniyor.

BÖLGEYE DEV YATIRIM GELİYOR: "KALKINMA YOLU PROJESİ"

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, ilerleyen süreçte gözler bölgenin kalkınmasına çevrildi. Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK’yı “yasaklı örgüt” olarak tanımasıyla öne çıkan Kalkınma Yolu Projesi, Irak’ı, Basra Körfezinden Türkiye’ye oradan da Avrupa’ya bağlayacak.

Silah bırakma ve terörün sonlanmasının ardından, bölgeyi kalkındıracak Kalkınma Yolu Projesi için de adımlar sıklaşacak.

Kalkınma Yolu Projesiyle Irak ve Türkiye’nin imkânları kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştürülecek.

2 BİN 92 KM'Sİ TÜRKİYE'DEN GEÇİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Çin, Doğu Asya ve Hindistan’dan gelen yükleri Basra Körfezi üzerinden Avrupa’ya taşıyacak Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Türkiye’den geçen 2 bin 92 kilometre demir yolu bağlantısı için 727 kilometre yeni hat, bin 923 kilometre karayolu koridoru içinse 331 kilometre yeni otoyol yatırımı planlandı.

YENİ “İPEK YOLU” OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırımın yapılması öngörülüyor. Yeni “İpek Yolu” olarak nitelendirilen Kalkınma Yolu Projesinin hayata geçmesi ile Türkiye ve Irak’ın ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek.