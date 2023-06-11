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Yeni iş için tazminatsız istifa edenler dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: İşçi artık talep edebilecek

11.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'dan işçileri ve patronları yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karar geldi. Çalıştığı iş yerinden daha iyi şartları vadeden başka bir işverenin iş yerine geçmek için istifa eden ve yeni patronunun işe alma kararından vazgeçmesiyle mağdur olan işçiler için müjde gibi haber geldi. Yüksek mahkeme, personelin mahrum kalınan kıdem tazminatı ile işe başlayana kadar doğan ücret alacağını işe almayan işverenden talep edebileceğine hükmetti.

Yeni iş için tazminatsız istifa edenler dikkat! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar: İşçi artık talep edebilecek

Tazminatlarla ilgili işçileri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay'dan çalıştığı iş yerinden daha iyi şartları vadeden başka bir işverenin iş yerine geçmek için istifa eden işçiye müjde niteliğinde bir karar geldi. İşte detaylar...

İş hayatında kural olarak, işten kendi rızasıyla ayrılan yani istifa eden işçinin kıdem tazminatı talep etme hakkı olmadığı bilense de bazı durumlarda mağdur işçi hakkını mahkeme kapılarında arayabiliyor.

VAATTE BULUNMASINA RAĞMEN İŞE ALMADI

Çalıştığı iş yerinden, daha iyi şartlarda çalıştırılma vaadine inanan B.K., istifa etti. Aradan geçen süreye rağmen vaatte bulunan işveren, B.K.'yi işe almadı. Hem işinden hem tazminatından olan mağdur işçi İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Mahkeme, kıdem tazminatı ve diğer taleplerin kabulüne hükmetti.

İŞVERENDEN TALEP EDEBİLECEK

Yeni işverene güvenerek işinden istifa eden personelin işe başlatılmaması halinde...
Davalı işveren kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yeni işverene güvenerek işinden istifa eden personelin işe başlatılmaması halinde, personelin mahrum kalınan kıdem tazminatı ile işe başlayana kadar doğan ücret alacağını işe almayan işverenden talep edebileceğine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Dava dosyasında yer alan icap ve kabul içeren ve HMK'nın 199 maddesine göre belge niteliğindeki içeriği inkar edilmeyen yazışmalara göre, davalının işinden istifasının istendiği ve davacının bu şekilde davrandığı ortadadır. Sözleşmenin imzası için istenen belgelerin sunulması ve göreve başlamasının bildirildiği ve bu aşamada işe alınmasından vazgeçildiğinden; davacının kıdem tazminat miktarı ile yeniden işe girdiği süre kadar ücret alacağına dayalı zararını tazminat olarak talep hakkı olup mahkemenin kararı isabetli bulunmuştur."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat İşçi Yargıtay

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