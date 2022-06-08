Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Yeni kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Peki 'Yeni kira artış oranı ne kadar oldu?', ' Kiralara ne kadar zam yapılacak?' Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

YENİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getirilecek.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor."

