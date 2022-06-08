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Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

08.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni kira artış oranı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler 'Yeni kira artış oranı ne kadar oldu?', ' Kiralara ne kadar zam yapılacak?' soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklama....

Yeni kira artış oranı ne kadar oldu? Bakan Bozdağ açıkladı! Kiralara ne kadar zam yapılacak?

Yeni kira artış oranı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Peki 'Yeni kira artış oranı ne kadar oldu?', ' Kiralara ne kadar zam yapılacak?' Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamanın detayları haberimizde...

YENİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getirilecek.

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ
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