Yeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fay hattı' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD'ın Ankara'daki merkezinde toplandı. Erdoğan depremin vurduğu 10 ilde konut çalışmalarına mart ayı başı itibarıyla başlanacağını duyurdu.

"Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Depremin yıktığı veya oturulamaz olan yerleri yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur.

Kaybedecek tek bir dakikamızın olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli yapı inşasını tamamlamaktır. Ülkemizin sahip olduğu tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma imkanlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan 1 yıl sabretmesini istiyorum."

