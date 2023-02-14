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Yeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fay hattı' vurgusu

14.02.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde konut yapımına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Amacımız 1 yıl içerisinde deprem bölgesinin tamamında konut ihtiyacını tamamlamaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, inşa edilecek konutların fay hatlarının uzağında konumlanacağını da vurguladı.

Yeni konutlar nereye yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fay hattı' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AFAD'ın Ankara'daki merkezinde toplandı. Erdoğan depremin vurduğu 10 ilde konut çalışmalarına mart ayı başı itibarıyla başlanacağını duyurdu.

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"Kademli olarak birkaç ay içerisinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı çıkarana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Depremin yıktığı veya oturulamaz olan yerleri yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur.

Kaybedecek tek bir dakikamızın olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşa çalışmalarına geçeceğiz. Yerinde ihya edilebilecekleri yerinde, taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla depremin yıkımlarını tümüyle telafi edeceğiz. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli yapı inşasını tamamlamaktır. Ülkemizin sahip olduğu tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma imkanlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan 1 yıl sabretmesini istiyorum."

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