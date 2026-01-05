FİNANS

Yeni KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Tarih verildi: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısından sonra 2026 yılında verilecek KYK burs ve kredi miktarlarını açıklamıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), belirlenen yeni tutardaki burs ve öğrenim kredilerinin 6 Ocak tarihi itibariyle öğrencilerin hesaplarına yatmaya başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamlarını yüzde 33 oranında yükselttiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı açıklamada, lisans öğrencilerine 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve kredi ödeneceğini söyledi.

BAKANLIK'TAN KYK KREDİ VE BURS AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yükseltilen burs/kredilerin, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağını duyurdu. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs ve krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA
Anahtar Kelimeler:
