Yeni miras vergisi nasıl? Hangi miraslardan vergi alınıyor? İşte yeni miras rehberi!

Miras kalan mal ve mülklerle ilgili yeni miras düzenlemesi yapıldı. Gelir İdaresi vefat eden kişiler için yeni hazırladığı miras rehberinde vefat eden kişilerin mirasçılarına bıraktıkları mal ve mülkten vergi alınıyor. Gelir İdaresi, kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehberde vergiye tabi her şey sıralandı. İşte tüm detaylar...
Vefat eden kişilerin miras olarak bıraktığı taşınır ve taşınmaz mallardan vergi alınacak. Kişinin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki mal ve mülkü vergiye konu olurken, hayattayken yaptığı bağışlardan da vergi alınacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni hazırladığı miras rehberi ile bir kişinin gaiplik durumu ya da ölümü ile mirasçılarına bıraktığı mal ve mülk ile birlikte hayattayken yaptığı bağışlardan da vergi alınacak. Yeni vergi rehberinin açıklanmasıyla vatandaşlar " Hangi mallardan veri alınıyor" sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Mirasçılara kalan payların netleşmesinin ardından istisnalar düşülerek tutar üzerinden %1 - % 10 arasında vergi alıyor.
Vefat eden kişinin miras bıraktığı döviz türünden paralardan nasıl vergi alınacak? Döviz türünden kalan miraslarda öncelikle resmi rayiç üzerinden beyanda bulunulacak. Eğer borsa rayiçi yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kura göre beyan edilecek.
Miras kalan kişiden geçen mallar için veraset ve intikal vergisi, gerçekleşmesinden itibaren üç yılda ödenir. Veraset ve intikal vergisinin ödeme tarihleri ise; her yıl mayıs ve kasımda olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenecek şekilde hesaplanır.
Açıklanan yeni vergi rehberinde, miras bırakılan bazı kişisel eşyalardan vergi alınmıyor. Vergi alınmayan miraslardan bazıları ise şunlar; aile hatırası olarak saklanan tablo, kişisel eşyalar, yüzgörümlüğü gibi hediyeler, Cumhurbaşkanı'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar, ev eşyası, dul ve yetimlere bağlanan aylıklar ve emekli ikramiyeleri gibi miraslardan hak sahiplerine intikali halinde veraset vergisi alınmıyor. Verasetle intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının 2020 için 306 bin 603 TL’si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının 613 bin 582 TL’si istisna ediliyor.
Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen çekilişler ve yarışmalarda kazanılan ikramiyeden %20 oranında 20 veraset ve intikal vergisi alınması gerekiyor. FakatMilli Piyango ve şans oyunlaörı gibi gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen çekilişlere ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından kesinti yapılmıyor. Şans Topu, Sayısal Loto, Milli Miyango vb. oyunlardan kalan ikramiyeler kişiye kesintisiz olarak geçiyor.
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