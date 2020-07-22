Yeni miras vergisi nasıl? Hangi miraslardan vergi alınıyor? İşte yeni miras rehberi!

Miras kalan mal ve mülklerle ilgili yeni miras düzenlemesi yapıldı. Gelir İdaresi vefat eden kişiler için yeni hazırladığı miras rehberinde vefat eden kişilerin mirasçılarına bıraktıkları mal ve mülkten vergi alınıyor. Gelir İdaresi, kapsamlı bir rehber hazırladı. Rehberde vergiye tabi her şey sıralandı. İşte tüm detaylar...

Vefat eden kişilerin miras olarak bıraktığı taşınır ve taşınmaz mallardan vergi alınacak. Kişinin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki mal ve mülkü vergiye konu olurken, hayattayken yaptığı bağışlardan da vergi alınacak.

Hangi miraslardan vergi alınıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni hazırladığı miras rehberi ile bir kişinin gaiplik durumu ya da ölümü ile mirasçılarına bıraktığı mal ve mülk ile birlikte hayattayken yaptığı bağışlardan da vergi alınacak. Yeni vergi rehberinin açıklanmasıyla vatandaşlar " Hangi mallardan veri alınıyor" sorularıyla araştırma yapmaya başladı. Mirasçılara kalan payların netleşmesinin ardından istisnalar düşülerek tutar üzerinden %1 - % 10 arasında vergi alıyor.

Miras kalan dövizden nasıl vergi alınır?

Vefat eden kişinin miras bıraktığı döviz türünden paralardan nasıl vergi alınacak? Döviz türünden kalan miraslarda öncelikle resmi rayiç üzerinden beyanda bulunulacak. Eğer borsa rayiçi yoksa Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek kura göre beyan edilecek.