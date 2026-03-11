FİNANS

Yeni müşteriye düşük faiz! İşte Akbank, QNB ve Denizbank'ın oranları...

İhtiyaç kredisi oranlarında son günlerde yaşanan artışın ardından tüketiciler de "en ucuz kredi" aramalarını hızlandırdı. Bu kapsamda bankalar, belli tutarlardaki kredileri daha düşük oranla sunduğu kampanyaları devreye aldı. Bu kredilerde "yeni müşteri olma" şartı aranıyor. Herhangi bir kredi kartı ya da otomatik fatura talimatı gibi şartlar ise öne sürülmüyor. En düşük oran ise %0,99’a kadar geriliyor. İşte kampanyalı krediler…

Cansu Çamcı

Piyasalar son dönemde jeopolitik risklerde yaşanan artışla çalkalanırken, TCMB’nin aldığı tedbirlerle birlikte gecelik fonlama oranları %37’den %40’a yükseldi. Böylece TL için “koruma kalkanı” da devreye girmiş oldu. Buna karşılık bankalarda mevduat oranları ve ihtiyaç kredisi oranlarında yükselişler yaşandı.

MEVDUAT %40’IN ÜZERİNDE

32 günlük mevduat oranları yeniden %40 seviyesinin üzerine çıktı. %3’ün altında olan 12 ay vadeli en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları ise, bu hafta %3,29’a yükseldi. Birçok bankada da %3,5 ve üzeri seviyeler görülmeye başlandı.

EN UCUZ KREDİ ARAYIŞI

Kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler ise “en düşük kredi faizi” arayışlarını hızlandırdı. Bankalar, bu noktada faizsiz kredi seçeneği sunsa da bu kredilerin tutarının düşük, vadesinin de kısa olması ve bir miktarının kredi kartı, otomatik fatura talimatı gibi şartlara bağlanması, tüketiciler için “frenleyici” unsurlar olarak öne çıkıyor.

KAMPANYALI KREDİLER

Öte yandan bankalar, belli tutarlardaki kredileri daha düşük oranla sunduğu kampanyaları da devreye aldı. Bu kredilerde ise sadece “yeni müşteri olma” şartı aranıyor. Herhangi bir kredi kartı ya da otomatik fatura talimatı gibi şartlar öne sürülmüyor.

11 Mart 2026 itibarıyla bankalarca sunulan kampanyalı ihtiyaç kredileri şöyle:

-Akbank: 100 bin TL, %0,99 oran, 12 ay vade

-Denizbank: 100 bin TL, %1,99, 6 ay vade

-QNB: 100 bin TL, %1,99, 12 ay vade

-Alternatif Bank: 100 bin TL, %1,99, 12 ay vade

-ON Dijital: 150 bin TL, %2,99, 21 ay+3 ay erteleme

-Anadolu Bank: 250 bin TL, %2,89, 24 ay vade

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankasından faiz indirimi beklentilerinin rafa kalktığını belirterek, “Jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte TCMB’nin de beklemeye geçebileceği aktarılıyor. Bu durumda kısa vadede kredi oranlarının da yüksek kalması öngörülebilir. Tüketiciler ise kendileri için uygun kampanyalara yönelerek, nakit ihtiyaçlarını daha düşük maliyetle karşılayabilir” görüşünü dile getiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
