FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yeni otoyol geliyor! Yalova-İzmit arasında tam 78 kilometre... Bakan Uraloğlu: 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü olacak

Yeni otoyol projesi geliyor... Hızlı tren, havayolu ulaşımı derken karayolunda da yatırımlara devam ediliyor. 2026 yılına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yalova-İzmit arasında tam 78 kilometre uzunluğunda otoyol inşa edileceğini duyurdu. Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 tünel, 3,3 kilometrelik 9 viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 köprü inşa edeceğiz" dedi.

Yeni otoyol geliyor! Yalova-İzmit arasında tam 78 kilometre... Bakan Uraloğlu: 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü olacak
Devrim Karadağ

Yalova ve İzmit arasına 78 kilometrelik yeni otoyol projesi için start verildi. Güney Marmara Otoyolu Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin sanayi üretiminin yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde hayata geçirilecek projenin önemine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, "2024 yılı itibarıyla toplam ihracatı 60 milyar doları aşan Kocaeli, Bursa ve Sakarya illerimizin birbirine entegrasyonu daha verimli hale gelecek. Karayolu taşımacılığı daha etkin, daha hızlı ve daha güvenli olacak” diye konuştu.

78 KİLOMETRELİK YENİ OTOYOL PROJESİ

Projenin toplam uzunluğunun 78 kilometre olduğunu belirten Uraloğlu, “Güney Marmara Otoyolu’nu, diğer adıyla Yalova-İzmit Otoyolu’nu, 66 kilometre uzunluğunda 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli ana gövde ve 12 kilometre uzunluğunda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirdik.” açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, proje güzergahı hakkında şu ifadeleri kullandı:

Yeni otoyol geliyor! Yalova-İzmit arasında tam 78 kilometre... Bakan Uraloğlu: 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü olacak 1

GÜZERGAH NASIL OLACAK?

“Proje güzergâhı; Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere Köyü’nün yaklaşık bir kilometre kuzeyinde İstanbul-İzmir Otoyolu’ndan başlayacak. Doğu istikametine devam edecek ve Valideköprü Köyü’nde İznik-Altınova Yolu’nu keserek Gölcük’ün güneyine ulaşacak. Yuvacık Barajı’nın kuzeyinden ve Kartepe mahallesinden geçip Cengiz Topel Havaalanı’nın güneyinde Ankara-İstanbul Otoyolu’na bağlanarak sonlanacak.”

Yeni otoyol geliyor! Yalova-İzmit arasında tam 78 kilometre... Bakan Uraloğlu: 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü olacak 2

14 KAVŞAK, 8 TÜNEL, 9 VİYADÜK VE 51 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilmesi planlanan yapılar hakkında da bilgi vererek “Güney Marmara Otoyolu Kapsamında, 14 adet kavşak, toplam uzunluğu 27,9 kilometre olan 8 adet tünel, toplam 3,3 kilometrelik 9 adet viyadük ve 3,6 kilometrelik 51 adet köprü inşa edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2025'te mi 2026'da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara 'tarih' farkı2025'te mi 2026'da mı emekli olmak avantajlı? Maaşlara 'tarih' farkı
MTV ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'daMTV ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yalova İzmit otoyol karayolu Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.