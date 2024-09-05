Yeni OVP'ye iş dünyasından tam destek! 'Belirsizlikler azalacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Yapılan revizyonlar doğrultusunda 2024 enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlendi. Geçen yılki 15,2 olan 2025 enflasyon hedefi ise yüzde 17,5'e yükseltildi. 2026 için önceki hedef olan yüzde 8,5 ise yüzde 9,7 olarak revize edildi. Büyüme tahminleri de değişerek, 2024 için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e çekildi ve 2025 için ise yüzde 4 olarak belirlendi. Dolar/TL tahminleri de revize edilerek, 2024 için 36,8'den 33,2'ye; 2025 için 43,9'dan 42'ye düşürüldü.

İş dünyasından gelen değerlendirmelerde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe yeni Orta Vadeli Programı ihracat için önemli bir yol haritası olarak nitelendirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, OVP'nin dezenflasyonu temel öncelik olarak belirterek, iş dünyasının yapısal gücünü korumaya vurgu yaptı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, OVP'nin uygulanmasının ekonomide istikrar sağlanması açısından önemine değindi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansal istikrar ve öngörülebilirlik taleplerine vurgu yaparken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu belirtti. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, OVP'nin belirsizlikleri azaltacağını, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise verimlilik odaklı büyümenin önemini vurguladı.

Yeni OVP'nin ülke ekonomisi için önemli bir adım olduğu ve iş dünyasının desteklediği görülüyor.