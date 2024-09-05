FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yeni OVP'ye iş dünyasından tam destek! 'Belirsizlikler azalacak'

Yeni OVP'ye iş dünyasından tam destek! 'Belirsizlikler azalacak'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
05.09.2024 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞ dünyası temsilcileri OVP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda TİM, TOBB, İTO, İSO, ASO, MÜSİAD ve ASKON başkanları yeni Orta Vadeli Program'daki mesajları ve hedefleri olumlu karşıladı.

Yeni OVP'ye iş dünyasından tam destek! 'Belirsizlikler azalacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Yapılan revizyonlar doğrultusunda 2024 enflasyon hedefi yüzde 41,5 olarak belirlendi. Geçen yılki 15,2 olan 2025 enflasyon hedefi ise yüzde 17,5'e yükseltildi. 2026 için önceki hedef olan yüzde 8,5 ise yüzde 9,7 olarak revize edildi. Büyüme tahminleri de değişerek, 2024 için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e çekildi ve 2025 için ise yüzde 4 olarak belirlendi. Dolar/TL tahminleri de revize edilerek, 2024 için 36,8'den 33,2'ye; 2025 için 43,9'dan 42'ye düşürüldü.

İş dünyasından gelen değerlendirmelerde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe yeni Orta Vadeli Programı ihracat için önemli bir yol haritası olarak nitelendirdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, OVP'nin dezenflasyonu temel öncelik olarak belirterek, iş dünyasının yapısal gücünü korumaya vurgu yaptı. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, OVP'nin uygulanmasının ekonomide istikrar sağlanması açısından önemine değindi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, finansal istikrar ve öngörülebilirlik taleplerine vurgu yaparken, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan enflasyonla mücadelenin öncelikli olduğunu belirtti. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, OVP'nin belirsizlikleri azaltacağını, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise verimlilik odaklı büyümenin önemini vurguladı.

Yeni OVP'nin ülke ekonomisi için önemli bir adım olduğu ve iş dünyasının desteklediği görülüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Orta Vadeli Program (OVP)
En Çok Okunan Haberler
Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

Valilik duyurdu, veliler dikkat! İstanbul'da okulların açılacağı saat değişti

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

'Yıllık mı aylık mı?' diye sordular... Maaşını duyunca inanamadılar

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

14 aydır böylesi olmamıştı: 41 TL seviyelerine dönecek: Akaryakıta 2 liraya yakın indirim geliyor (5 Eylül güncel benzin-motorin-LPG fiyatı)

'İlk başta 150 liraydı' Fiyatı 40 TL'ye kadar düştü 'Bisküvi bile 30 TL'

'İlk başta 150 liraydı' Fiyatı 40 TL'ye kadar düştü 'Bisküvi bile 30 TL'

İbre tersine döndü! Milyonlarca sürücüyü şaşırtan haber: Yüzde 65 indirim!

İbre tersine döndü! Milyonlarca sürücüyü şaşırtan haber: Yüzde 65 indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.