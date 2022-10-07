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Yeni torba yasa teklifinde neler var? Milyonlar bekliyor! KYK faizleri, elektrik, doğal gaz desteği, dar gelirliye destek ve…

07.10.2022 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasanın Meclis’e gelmesinin ardından özellikle ekonomi ile ilgili çıkacak olan maddeler milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Torba yasa ile birlikte; KYK faizlerinin silinmesi, elektrik ve doğalgaz desteği, asgari ücretten geliri az olan vatandaşlarla ilgili sosyal yardım düzenlemesi gibi birçok konuda adım atılacak. Peki torba yasa teklifinde neler var, maddeleri neler? İşte detaylar…

Yeni torba yasa teklifinde neler var? Milyonlar bekliyor! KYK faizleri, elektrik, doğal gaz desteği, dar gelirliye destek ve…

TBMM milyonlarca kişiyi ilgilendiren ekonomik düzenlemeler içeren torba kanun ile ilgili yoğun mesai yapmaya hazırlanırken milyonlarca kişi de torba yasadaki ekonomik düzenlemeleri merak ediyor.

Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifiyle dar gelirliye destek paketi, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili düzenleme ile Fiyat İstikrar Komitesinin yeniden yapılandırılması gibi konularda adım atılmış olacak.

Teklifle ihracatçı firmaların iki temsilcisine "yeşil pasaport" verilmesi, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği sağlanması gibi düzenlemeler de hayata geçirilecek.
Geçen yıl devreye alınan kur korumalı mevduat hesabı uygulamasının bir yıl daha uzatılması da kanun teklifiyle gerçekleşecek.

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TORBA YASADA NELER VAR? İŞTE MERAK EDİLEN O DETAYLAR…

Onlarca maddeden oluşan yeni torba yasa teklifi Meclis'te sunuldu. Üç parça şekilde gündeme gelmesi beklenen yasa teklifinin ilk 40 maddelik kısmı ekonomi paketinden oluşacak.

  • Pakette, Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesi,

  • İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğal gaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulması,

  • İşverenlerin çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulması,

  • İhracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine düzenlemeyle iki yeşil pasaport verilmesi,

  • Kur korumalı mevduat düzenlemesinin süresinin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılması,

  • 5 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiyesi gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

  • Mevcut durumda yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan vatandaşların devletten “engelli maaşı” alabilmeleri için üç yılda bir raporlarını yenilemeleri gerekiyor. Yeni raporda engellilik oranının yüzde 40’ın altına düşmesi halinde vatandaşın maaşı kesiliyor; devlet ilgili vatandaştan hem aldığı maaşı hem yasal faizini tahsil ediyor. Yeni yapılacak düzenleme ile devlet maaş iadesi ve faizden vazgeçecek.

  • Asgari ücretin üçte birinden az geliri olan vatandaşlara bağlanan sosyal yardımın hesaplanmasında aile üyelerinden birinin aldığı nafaka hariç tutulacak.

  • Asgari ücretin üçte biri ile üçte ikisi arasında geliri olan vatandaşların gelirinin, asgari ücretin üçte birinin altına düşmemesi için koruma desteği programı getirilecek.

Öte yandan yurt dışı çıkış harcını 150 TL’den 300 TL’ye yükselten maddenin torbadan çıkartıldığı öğrenildi.

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